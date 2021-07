Foto: Alūksnes ezerā ielaiž 36 000 līdaku mazuļu

Šodien, 7. jūlijā, zivju fonda projekta ietvaros aģentūras “Alja” darbinieki Alūksnes ezerā ielaida līdaku mazuļus. Kopumā ūdens tilpēs paredzēts ielaist 57, 300 līdaku mazuļu.

Aģentūras “Alja” direktors Māris Lietuvietis stāsta: “Šodien ielaida 36 000, rīt vedīs atlikušo daļu. Mazuļi vesti no “Rūjas” zivju audzētavas. Rītdien 5000 mazuļu tiks vesti arī uz Lukumieti un uz Vaidavas ezeru 2,400 mazuļu.

Vaicāts, kādēļ šādas darbības tiek veiktas, M. Lietuvietis norāda, ka to paredz ekspluatācijas noteikumi, kas izstrādāti katram ezeram individuāli. “Noteikumos minēts, kādas zivis, cik daudz un kad tās jāatražo. Divus gadus laižam līdakas, pēc tam divus gadus laižam zandartus. Šīm līdakām pēc četriem vai pieciem gadiem jābūt mēra līdakām. Tas nozīmē, ka tās būs makšķerniekiem mērķzivis. Tā kā ir liels spiediens no makšķerniekiem, papildinot ezeru, mēs palīdzam dabīgajam nārstam. Nav tā, ka tikai ņemam, bet arī papildinām ezera zivju klāstu.”