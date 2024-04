Foto: Alūksnē viesojas Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre novadniece Ilze Juhansone

Šodien Alūksnē – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā un Alūksnes novada bibliotēkā – viesojās Eiropas Komisijas (EK) ģenerālsekretāre Ilze Juhansone. Augstās viešņas saknes meklējamas Alūksnes pusē – 1989. gadā viņa absolvējusi Alūksnes vidusskolu. Tikšanās dalībnieki priecājās par iespēju parunāties par Eiropu, par dzīvi un par to – kā vienkārša Alsviķu meitene var kļūt par vienu no augstākajām amatpersonām Eiropas Savienības (ES) institūcijās.

Ideja par novadnieces aicināšanu uz sarunu pieder Alūksnes novada bibliotēkas bibliogrāfei Maijai Semjonovai, plānojot pasākumus, kas veltīti Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā divdesmitgadei. Uz sarunu aicināja centrs “Europe Direct Gulbene”, kas darbojas Gulbenes un Alūksnes novadu bibliotēkās.

Savu apmeklējumu viešņa sāka Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā un tikās ar skolēniem. I. Juhansone atzina, ka ģimnāzijā izdevusies ļoti laba saruna. “Runājām arī par to, ka – ja skolēni pašlaik domā, ka beigs skolu un tad sāksies zaļa dzīve, tad tas nebūt tā nav. Cilvēks mācās visu mūžu,” teica I. Johansone. Viešņa pati ir tam apliecinājums, jo, atbildīgais amats Eiropas Komisijā iegūts, soli pa solītim, krājot zināšanas un pieredzi.

Savukārt, tikšanās dalībnieki Alūksnes novada bibliotēkā vēlējās uzzināt ES institūcijas pārstāves domas par gaidāmajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām un to cik svarīgi tajās piedalīties, interesējās par to, kā novadniece lūkojas uz politiskajiem procesiem Latvijā un uz pašreizējo ģeopolitisko situāciju. Netrūka arī daudz personīgu jautājumu par ikdienas darbu EK gaiteņos, par to, cik bieži izdodas atbraukt uz Latviju, Alūksni un Alsviķiem, kur dzīvo Ilzes vecāki. I. Juhansone atzina, ka šīs garās Lieldienu brīvdienas bijušas ļoti pateicīgas, lai atbrauktu uz Latviju un apciemotu vecākus, jo bieži tas nenotiekot. Ar katru atbraukšanas reizi novadniece Alūksnē ieraugot arvien lielāku attīstību un pauda cerību, ka attīstās arī ražošana, uz ko balstās reģionu izdzīvošana. Ņemot vērā, ka tikšanās notika bibliotēkā, tikšanās apmeklētājiem bija arī iespēja uzzināt, ko lasa EK ģenerālsekretāre un cik tas ir nozīmīgi viņas darba dzīvē.

Plašāk par tikšanos – laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.

UZZIŅAI

Ilze Juhansone kopš 2020. gada janvāra ir Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre. Tas ir augstākais iespējamais ierēdņa amats Eiropas Komisijā. Ģenerālsekretariāta loma ir pielīdzināma Valsts kancelejai Latvijā. Pirms tam Ilze bijusi agrākā ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, strādājusi vadošos amatos Ārlietu, Iekšlietu un Tieslietu ministrijās. Ilze Juhansone ir pabeigusi Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāti, iegūdama latviešu valodas un literatūras pasniedzējas diplomu, un Juridiskajā fakultātē – jurista kvalifikāciju, 1989. gadā viņa absolvējusi Alūksnes 1. vidusskolu. 2014. gada 4. maijā Ilze Juhansone kļuva par III šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri.