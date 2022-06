VASARSSVĒTKI

Vasarsvētki ik gadu ir septītajā svētdienā pēc Lieldienām, šogad- 5. Jūnijā. Tā ir kristīgās Baznīcas dibināšanas diena. Vasarsvētku notikums ir aprakstīts Bībelē Apustuļu darbu 2. nodaļā.

Tas nav tikai pagātnes vēstures fakts, bet liela darbīga Dieva Gara izpausme arī šodien. Mums jādzīvo tā, lai mēs spētu nest Svētā Gara augļus; mīlestību, prieku, mieru, pacietību, labestību, lēnprātību, uzticamību. Svētais Gars ir mīlestības gars, kas neļauj vienaldzīgi noskatīties citu cilvēku bēdās un ciešanās, bet veicina uz darbību.

Pirmkristīgo draudzē nebija vairs ne bagātā, ne nabagā, ne grieķa, ne jūda, verga, ne brīvlaistā. Dievišķais Gars pilnīgi pārvērta to ļaužu sadzīves kārtību, kas ļāvās Tā ietekmei. Viņi citādi izturējās pret mazākajiem un nevarīgajiem, kā tas bija ierasts. Šie cilvēki sievieti nostādīja par līdzvērtīgu Dieva radījumu blakus vīrietim: viņi vairs nešķiroja cilvēkus pēc to izcelsmes un mantas stāvokļa, bet pēc viņu krietnuma, mīlestības dziļuma. Arī šodienas kristietis, citējot Apustuļu ticības apliecības vārdus, apliecina to pašu, ko apliecināja pirmdraudzes kristietis. Arī šodien cilvēkam ir jāsaprot, ka mūsu lēmumi, lai cik tie labi būtu sekmēsies vienīgi tad, ja tie būs saskaņā ar Dieva gribu. Ja tie būs vienīgi cilvēku nodomi un darbi, tad agri vai vēlu- iznīks.

Mums ir jālūdzas no Dieva Svētais Gars, lai zūd ļaunie spēki un vairojas labais. Lai sadeg paštaisnības, iedomības un naida sārņi. Lai vārdos un darbos izpaužas Dieva Svētais Gars. Dažādas negācijas notiek mūsu pilsētā un valstī. Tas tikai liecina, cik maz mūsos ir mīlestības un prieka, ka patiesībā cilvēku attiecības ir ļoti trauslas. Viena nepārdomāta rīcība draudzībā var atstāt tukšumu uz ilgu laiku. Tuvojoties Vasarsvētkiem, izvērtēju arī savu sirdi, cik tajā ir no Kristus atstātā mantojuma, cik vēl jāļauj uguns mēlēm sadedzināt sakrājušos sārņus, lai sirdī ziedētu jauns pavasaris.

Es piepildīšu

Vasarsvētku gaisotnē piepildīšu tavu sapni

Ar lauku pirtiņas garu

Ar vēsa avota kausu

Un bērzu birztalu zaļu,

Un pavēnī izlūgšos Dieva svētību.

Es piepildīšu tavu sapni

Ar tikko slauktu pienu un krāsnī

Ceptu maizi.

Es piepildīšu tavu sapni

Līdz malām ar ābeļu ziedu baltu

Kura vidū kā saulīte rotājas

Tava dzīve ar cerību jaunu.

Priecīgus Vasarsvētkus!