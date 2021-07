Par visziņiem un intrigantiem

Foto: pexels.com/ attēlam ilustratīva nozīme

Šoreiz vēlos dalīties domās par cilvēkiem, kuri visu zina. Ar tām saucamajiem visziņiem. Ne jau to viņi zina, kas rādīts pa televizoru, lasīts žurnālos vai internetā. To visziņi atstāj citai sabiedrībai. Skaršu arī intrigantus, arī ar tādiem nākas sastapties. Taču vispirms par visziņiem.

Savā dzīves ceļā nācies sastapties ar divu tipu visziņiem. Vieni zina, kas kurā veikalā nopērkams, cik bieži mainās lielveikalos pārdevējas, cik svaigu preci liek uz letes. Patiesībā jau šāda „staigājoša’’ informācija nav peļama. Pajautā viszinim un pērcies vesels! Ja kādreiz arī nav ne tuvu stāstītajam, tad vainīgais nav viszinis, bet dzīves straujais ritējums. Tāpēc nepārmetīsim viszinim, bet pārliecināsimies paši.

Pie otrā tipa visziņiem pieder privātās dzīves visziņi. Gluži kā detektīvi viņi mācēs pastāstīt, kas ar ko precas, šķiras, strīdas. Cikos kaimiņi aiziet gulēt, ko pērk veikalā, ar ko slimo. Pat maka saturu pārzina un kontu bankā zinās pastāstīt. Nepaies arī priekšnieka vājībām. Kunga vai kundzes gaitām. Atliek tikai ieminēties par kādu cilvēku, lai viszinis smalki pastāstītu, kā viņš dzīvo, ar ko nodarbojies agrāk, ar ko tagad. Kā ģērbjas, par parādiem, kredītiem un citām tikai viszinim zināmajām lietām.

Klausies un brīnies. Gandrīz pats sāc sevi šaustīt, ka nekā tāda nezini. Bet viszinis stāsta un aiz pārākuma smaida. Kā lai nesmaidītu, ja zina to, ko parasts mirstīgais nezina? Ja pats nezini, kas notiek tavā ģimenē, tad pajautā viszinim, viņš ar patiku informēs par tādām lietām, par kurām ne sapņos nav nācis prātā. Īsts detektīvs. Gandrīz paldies jāsaka, ka vēl maksu par informāciju neprasa. Lūk, kā!

Intrigants

Arī ar tādiem nākas sastapties. Tie ir visziņi trešajā pakāpē. Viņi ne tikai visu zina, bet viņu mērķis ir sanaidot cilvēkus, pašam paliekot malā. Īstenībā tādi cilvēki dzīvo tikai no negācijām. Citu neveiksmes vairo viņu prieku un dzīvotspēju. Konflikti, emociju uzviļņojumi, stresi vairo viņa prieku. Kas par to, ja ar savu klātbūtni šāds viszinis noslāpē dzīvesprieku, raisa protestu. Viņam vienmēr taisnība. Patiesībā viņš nes smagu krustu. Būsim žēlsirdīgi un nemeklēsim vainīgo. Jo šāds cilvēks dara tikai to, ko var un prot. Dzīvo un mācies. Katram sava taisnība!