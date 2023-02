Kā pa amerikāņu kalniņiem

Plaisas uz Kolberģa ielas seguma Alūksnē labotas jau vairākkārtīgi. Tagad, ziemā, autovadītāji ievērojuši, ka labojuma vietas ir vēl vairāk izjūtamas nekā tas bija vasarā, un ar laikraksta starpniecību vēlas pajautāt Alūksnes novada pašvaldībai – vai tiešām neko nevar darīt lietas labā?

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Kā tas var būt, ka joprojām nav salabota bēdīgi slavenā, tagad par Kolberģa ielu pārdēvētā iela? Ja iepriekš “sašūtās vietas” autobraucēji varēja just tikai nedaudz, tad tagad tie jau ir “amerikāņu kalniņi”. Vai to nevar beidzot salabot, cik ilgi tas tā būs un vai tiešām nevienam par to nekas nebūs, ja šādi var “sačakarēt” ceļu,” sašutis kāds zvanītājs, un viņš nav vienīgais, kurš vērš redakcijas uzmanību uz šo nejēdzību.

“Plaisas, kur tās bija radušās, par saviem līdzekļiem ar bitumena emulsiju un šķembām labo būvnieks. Jā, labojuma vietas, pārvietojoties ar automašīnu, sezonāli ir jūtamas, un domāju, ka tas arī nemainīsies. Diemžēl uzbūvēt tādas ielas, kādas tās ir Vācijā, mēs nevaram atļauties, tad Kolberģa ielas pārbūves izmaksas būtu divas reizes lielākas. Tādēļ pašvaldība autoram pasūtīja ielas pārbūves ekonomisko variantu, kas zināmā mērā samazināja ielas seguma apakškārtas biezumu, līdz ar to pārbūves process bija lētāks. Būvniekiem mēs neko pārmest nevaram, jo viņi ielas pārbūves tehnoloģisko projektu izpildījuši tādu, kādu autors bija uzprojektējis,” laikrakstam atzīst Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. “Ja atceraties, Kolberģa iela pirms pārbūves bija kritiskā stāvoklī, tādēļ pašvaldībai bija trīs iespējas – nedarīt neko, turpināt lāpīt ar ielāpiem vai ieguldīt līdzekļus tās pārbūvei. Pašvaldība nolēma pārbūvēt, taču pie galarezultāta vainīgs naudas trūkums,” piebilst arī domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Druvis Tomsons.

Kolberģa ielas pārbūves projekts notika trīs kārtās. Otrās un trešās kārtas ielas pārbūves projekta darbu garantija mērāma septiņu gadu garumā, bet pirmās kārtas – pieci gadi. Tas nozīmē, ka šajā laikā uzņēmums “Re Re Vide 1” un ceļu būves uzņēmums “8CRB”, kas veica darbu Kolberģa ielā, radušās nepilnības novērsīs par saviem līdzekļiem.