VUGD izsaukums Trapenes pagastā

Foto: Pexels.com/ attēlam ilustratīva nozīme

7. aprīlī pulksten 21.45 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Apes novada Trapenes pagastu, kur divstāvu dzīvojamā mājā dega veļasmašīna un ēkas starpsiena 3m2 platībā, “Alūksniešiem.lv” pavēstīja VUGD pārstāve Sandra Vējina.

Viņa norāda, ka ugunsgrēks tika likvidēts pirms VUGD ierašanās. Ugunsgrēku apdzēsa četri garāmgājēji, kuri izmantoja ugunsdzēsības aparātu. Ugunsdzēsēji glābēji no mājas iznesa sadegušo veļasmašīnu, kā arī veica telpu pārbaudi un izvēdināja to. Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējies viens cilvēks un suns. Mājoklī bija uzstādīts dūmu detektors.