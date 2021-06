Svētku brīvdienās Alūksnes novadā trīs ugunsgrēki

Foto: pexels.com/ attēlam ilustratīva nozīme

Ceturtdien ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumu Tālavas ielā Alūksnē, kur neapsaimniekotā ēkā dega grīda 15 m2 platībā. Piektdien Alūksnes novada Alsviķu pagastā dega vienstāva neapsaimniekotas ēkas siena un malka 20 m2 platībā. Savukārt, 27.jūnijā, Pils ielā Alūksnes muzeja ēkā dega koka putekļu un lineļļas maisījums 1 m2 platībā, informē VUGD pārstāve Viktorija Gribuste.

Tāpat izvadītajās brīvdienās ugunsdzēsēji glābēji Vidzemē 70 reizes devās likvidēt negaisa un stiprā vēja radītos postījumus: 61 gadījumā no ceļa braucamās daļas, piecos no ēkām, kā arī divos – no elektrības vadiem, vienā no nojumes un vēl vienā no konstrukcijām. Alūksnes novadā koki no ceļa braucamās daļas tika novākti – 13 reizes.

Aizvadītajās sešās diennaktīs, laika posmā no šī gada 22.jūnija plkst. 6.30 līdz 28.jūnija plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigāde saņēma 129 izsaukumus – 22 uz ugunsgrēku dzēšanu, 90 uz glābšanas darbiem un vēl 17 izsaukums bija maldinājums.