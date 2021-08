Par fiktīvas vakcinācijas organizēšanu aizvadītajā nedēļas nogalē aizturētas vēl divas personas

Foto: eu.dispatch.com

Jau ziņots, ka Valsts policija, sadarbojoties ar citām institūcijām, turpina veikt izmeklēšanu par fiktīvu Covid-19 vakcinācijas veikšanu un kukuļošanu, norāda Valsts policijas pārstāvji.



VP informē, ka veicot mērķtiecīgu darbu, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes amatpersonas iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros ir atklājuši vēl vienu vakcinācijas vietu Rīgā, kur tika organizēta fiktīva vakcinācija. Nesen, kādā nedēļas nogalē par fiktīvas vakcinācijas organizēšanu šajā medicīnas iestādē tika aizturētas divas personas. Viena no tām ir medicīnas darbiniece, kurai piemērots drošības līdzeklis apcietinājums. Pēc Valsts policijas izplatītā aicinājuma atsaukties personas, kuras devušas kukuli ārstniecības personām vai personām, kas veic datu apstrādi vakcinācijas centros par fiktīvo Covid-19 vakcinācijas sertifikātu iegūšanu, šobrīd policijā ir vērsušās vairākas jaunas personas, kas, ziņojušas par fiktīva sertifikāta iegūšanu. Likumsargi aicina pieteikties arī citus, kuri saņēmuši fiktīvu vakcinācijas sertifikātu! Atkarībā no konkrētas situācijas tiks izvērtēta likumā paredzētā iespēja atbrīvot šādas personas no kriminālatbildības.



Sazināties ar policiju var zvanot pa tālruņa numuru 110 vai rakstot e-pastu: [email protected] Ņemot vērā, ka šobrīd notiek aktīva izmeklēšana, plašāku informāciju par aizturētajām personām un izmeklēšanas detaļām policija šobrīd neizpauž.