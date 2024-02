Konfiscē viltotus apģērbus un apavus

Foto: Valsts policijas arhīvs

Šī gada 17. janvārī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa inspektori Valmieras novadā konfiscēja dažādu zīmolu, visticamāk, viltotus apģērbus, apavus un somas. Visas izņemtās preces atbilda dažādu populāru zīmolu precēm, kā, piemēram, Nike, Adidas, Calvin Klein u.c. Par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kā informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste Zane Vaskāne, aizvadītā gada vasarā Valsts policijā tika saņemta informācija par kādu personu, kura regulāri izplatīja, iespējams, viltotus apģērbus un apavus. Persona preču tirdzniecību organizēja kādā sociālajā platformā.

Veicot pārbaudi, noskaidrots, ka persona sociālajos tīklos ilgstošā laika posmā tirgo populāru zīmolu preces. Šī gada janvārī, veicot mērķtiecīgu darbu, policija kādā īpašumā Valmieras novadā izņēma, iespējams, viltotas 209 apģērba vienības, 13 somas, 200 apavu pārus, 147 zeķu pārus, kā arī apakšveļu. Visas izņemtās preces atbilda dažādu populāru zīmolu precēm, kā Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess u.c.

Par šo gadījumu uzsākts administratīvā pārkāpuma process pēc likuma “Preču zīmju likums” 91. panta pirmās daļas par to, ka persona regulāri un ilgstoši tirgo viltotas populāru zīmolu preces. Par šādu noziedzīgu nodarījumu piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit sešām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divsimt astoņdesmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Nozīmēta ekspertīze, turpinās administratīvā procesa izmeklēšana.

Ja pēc ekspertīzes preču zīmju īpašnieki uzskatīs, ka tiem nodarīts būtisks kaitējums, iespējams uzsākt kriminālprocesu.

Policija aicina ikvienu, kuram ir aizdomas par viltotu preci, ziņot zīmola oficiālajam pārstāvim Latvijā un Valsts policijai vai Valsts ieņēmumu dienestam.