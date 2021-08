Autoavārija Ziemera pagastā. Pasažieris gājis bojā

Foto: Unsplash

15. augustā pulksten 11:09 Alūksnes novada Ziemeru pagastā uz autoceļa V384, 5. kilometrā, vadītājs būdams alkohola reibumā un bez jebkāda veida transporta līdzekļa vadīšanas tiesībām, vadot automašīnu Audi, netika galā ar automašīnas vadību, kā rezultātā nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā.

No gūtajām traumām notikuma vietā bojā gāja pasažieris. Kā izmeklēšanas laikā noskaidrojās abas personas, kuras atradās automašīnā, patvaļīgi bija paņēmušas trešās personas automašīnu, ar kuru avarēja. Uzreiz pēc ceļu satiksmes negadījuma, automašīnas vadītājs no notikuma vietas aizgājis, taču vēlāk noskaidrojās, ka arī viņš ceļu satiksmes negadījumā guvis traumas. Policijā uzsākts kriminālprocess, informē Valsts policijas pārstāve Ieva Ploriņa.