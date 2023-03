Rītdien sākas “jauna ēra” novada basketbolā

1.aprīlī Alūksnes Sporta centrā jaunā kvalitātē startēs viens no populārākajiem un azartiskākajiem sporta pasākumiem – Alūksnes novada atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem. Gaidāmas īstas ugunskristības jaunajai zālei un groziem. Čempionāts solās būt aizraujošs, jo dalību pieteikušas komandas no visiem kaimiņu novadiem. Ikviens interesents gaidīts uz spēlēm – just līdzi savai komandai vai baudīt basketbolu, kas solās būt ļoti labā līmenī. Ieeja uz visām spēlēm par brīvu.

“No organizatoriskā viedokļa nav svarīgi, vai sacensības notiek jaunajā sporta centrā vai vecajā, mīļajā ģimnāzijas zālē. Protams, ir liels pluss, ka sacensības notiks jaunajā zālē. Iespējams, ka atjaunosies interese par čempionātu, jo pēdējos gados dažādu iemeslu dēļ tā bija manāmi kritusies. Man pašam personīgi ir vienalga, kādā zālē spēlēt, galvenais, lai grīda neslīd. Turnīrs būs kompakts, līdz 5. maijam, jo jau 14. maijā notiks “Atzeles” basketbola superkausa fināls, kurā piedalīsies visi četru – Alūksnes, Gulbenes, Balvu un Madonas novadu čempionātu uzvarētāju komandas,” stāsta sacensību organizators Kristaps Marķitāns.



Turnīrā startēs astoņas komandas, kas sadalītas divās apakšgrupās, lai turnīru varētu izspēlēt ātrāk. Visas spēlēs ceturtdaļfinālā, izspēlējot “krustu”. Tas nozīmē, ka visām komandām ir iespēja cīnīties par medaļām pēc grupu turnīra. Alūksni pārstāvēs četras komandas “Cewood/Kalnanamiņš”, “4Plus”, “LAVE” un “ASS/U17”. Būs divas komandas no Gulbenes novada “Blice” un “Prince” ar esošajiem un bijušajiem sporta skolas audzēkņiem. Smiltenes novada komanda “Smiltene/U19” ar esošajiem un bijušajiem sporta skolas audzēkņiem. BK “Lazdukalns” ir Balvu novada komanda, kas uzvarējusi Gulbenes novada čempionātā. Viesu komandas ieinteresēja mūsu jaunais sporta centrs, tādēļ vēlas izmēģināt spēkus Alūksnē. Apes pilsētas basketbolisti nepieteicās. “Astoņas komandas ir ļoti labs rādītājs, lai sāktu jaunu “ēru” Alūksnes basketbolā. Ir jābeidz vārīties savā sulā un jāskatās plašāk, būs iespēja sacensties ar labākajiem kaimiņu novada basketbolistiem, salīdzinot savus spēkus un meistarību,” saka čempionāta uzvarētājs.

Organizatori aicina līdzjutējus uz čempionāta atklāšanu, būs amatpersonu uzrunas. Šis būs pirmais oficiālais basketbola turnīrs Alūksnes Sporta centrā, kas solās būt plaši pārstāvēts no kaimiņu novadiem un tāpēc arī interesants. Čempionāta pirma dienā varēs novērtēt gan visu alūksniešu komandu meistarību un spēku, gan apskatīties sporta centru, ja vēl nav redzēts.

Spēļu kalendārs sestdien, 1. aprīlis

Alūksnes Sporta centrs

Čempionāta atklāšana

11.45

1.”Cewood/Kalnanamiņš” – ASS/U17 (A)

12.00

2.”Blice” – “4Plus” (B)

13.30

3.”Smiltene/U19” – “Prince” (A)

15.00

4.”Blice” – “LAVE” (B)

16.30

5.ASS/U17 – “Smiltene/U19” (A)

18.00

Turnīrs turpināsies sestdien, 22. aprīlī.