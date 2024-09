“Aktīvie jaunieši” – aktīvi darbojas

Noslēgumam tuvojas Igaunijas – Latvijas programmas projekts “Aktīvie jaunieši”, kura ietvaros Smiltenes novada un Setomaa reģiona (Igaunija) jaunieši piedalījās kopumā piecos divu dienu apmācību ciklos Latvijā un Igaunijā, mācoties un gūstot zināšanas no dažādu jomu lektoriem, ekspertiem un profesionāļiem.

Projektā iesaistītā jauniete Marina Laurova no Apes atzīst, ka projekts bija lieliska iespēja padziļināti iepazīt un pilnveidot sevi, vienlaikus gūstot noderīgu informāciju viegli uztveramā un koncentrētā formātā. Apmācības notika gan Apes Amatu mājā, gan bija iespēja pabūt dažādās vietās Igaunijā – Pelvā, Treski, Varskā. Viņa piedalījās visās mācībās. “Jā, šim vajadzēja atvēlēt daudz sava laika – piecas nedēļas nogales un četru dienu nometne, taču gūto zināšanu un praktisko treniņu apjoms ir milzīgs,” saka viņa. M. Laurovai patika vienas projekta dalībnieces teiktā atziņa – šis projekts lika nevis izkāpt no savas komforta zonas, bet palīdzēja tai kļūt lielākai. Ja nākotnē tiks organizēti līdzīgi projekti, M. Laurova noteikti piedalīsies un aicinās arī citus izmantot šādas iespējas – bez maksas un nepiespiestā gaisotnē gūt noderīgas zināšanas, kas lieti noderēs kā pašizaugsmei, tā savu sapņu īstenošanai.

Viena no projekta aktivitātēm bija “Jauniešu festiņš”, ko Apes jaunieši paši organizēja pilsētas svētkos. Kā teic projekta vadītāja Daiga Bojāre – jauniešiem tā bija pirmā praktiskā pieredze pašiem organizēt pasākumu un apjaust, ka viss reizēm nav nemaz tik viegli, kā izskatās no malas. Paši jaunieši domāja aktivitātes un svētku laikā tās arī īstenoja. “Lai kāds arī bija ceļš līdz pasākumam, tas izdevās, un par to priecājās gan paši jaunieši, gan apmeklētāji,” saka D. Bojāre.