Uz vēlēšanām – pirmo reizi

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Četriem Alūksnes novada jauniešiem 14. Saeimas vēlēšanas ir pirmās, kurās viņi drīkst piedalīties, jo ir sasnieguši pilngadību. Monta Sustenberga (no labās), Elizabete Kļaviņa, Roberts Purs un Tomass Grīslis izmantos iespēju vēlēt, tomēr neslēpj, ka izdarīt izvēli, kam atdot savu balsi, ir grūti.Satraukti un atbildīgi - tā četri Alūksnes jaunieši jūtas pirms došanās uz 14. Saeimas vēlēšanām 1. oktobrī, kas viņiem būs pirmās dzīvē. Lai arī daži no viņiem iepriekš uz vēlēšanu iecirkņiem devušies kopā ar vecākiem, satraukumu tas nemazina un, kā saka paši jaunieši - tik liela atbildība viņu dzīvē ir pirmo reizi.Monta Sustenberga, Elizabete Kļaviņa, Roberts Purs un Tomass Grīslis ir vienisprātis, ka vēlēšanās obligāti jāpiedalās. Viņi pat nav apsvēruši iespēju, ka varētu to nedarīt. “Vienīgi izdarīt izvēli nav viegli. Partiju ir daudz un katra piedāvā ko savu. Nezini, kam ticēt,” teic Roberts un Tomass. Viņi arī ļoti labi saprot, ka priekšvēlēšanu laikā skan daudz solījumu, bet vai tie reāli dzīvē īstenosies, šobrīd zināt nevar. Kā tad tomēr izdarīt izvēli? “Iepazīstamies ar partiju un kandidātu piedāvājumiem – ar informāciju internetā, sociālajos tīklos, arī “Tik Tok”. Klausāmies, ko saka draugi, vecāki,” stāsta Roberts. Avīzes un priekšvēlēšanu bukletus gan viņi nelasa. Monta ir zinoša arī par testiem, kurus izpildot, var noskaidrot, ar kuru politisko spēku uzskati un nostāja visvairāk sakrīt.Tomēr visvairāk jaunieši uzticas vecākiem. “Vecāki iesaka, kura varētu būt labākā izvēle. Saka arī, par ko noteikti nevajadzētu balsot. Manas un vecāku domas sakrīt,” teic Monta. Tam piekrīt arī Roberts sakot, ka vecākiem nevar neticēt - viņiem ir pieredze un viņi politikas jautājumos ir iedziļinājušies. “Par vēlēšanām runājam arī skolā. Guvām informāciju par katru partiju. Ir grūti saprast, kas ir labi vai slikti, jo mēs ar to visu saskaramies pirmo reizi,” saka Elizabete. Vaicāts, vai skolās vajadzētu ieviest speciālu mācību stundu, lai jauniešus sagatavotu vēlēšanām un izglītotu par partijām, Roberts atbild noliedzoši. Tas būšot veids, kā jauniešus ietekmēt, jo katram ir savi uzskati un tīkamākā partija. “Politika nav slikta. Ja tā tomēr liekas, jāpiedalās vēlēšanās un jāveido labā politika,” prāto Roberts. Vērtīgi gan būtu skolā organizēt mācību domes vai Saeimas sēdes, tas ļautu lietu kārtību izprast labāk.