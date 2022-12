Pāršķirstot laikrakstu “Alūksnes un Malienas Ziņas”, 21. oktobra publikācija “Vai jānomā zeme centrā?” man izraisīja pārdomas, ko katru nedēļu redzu un izjūtu, jo izmantoju sabiedrisko transportu. Kas ir Pils ielā 232 kvadrātmetru zemes īpašnieks (uzvārds)? Ja apaļajā būvē bijusi sūkņu stacija, kas savas funkcijas neveic, lai zemes īpašnieks nojauc, ja nepatīk. Kādēļ tas jādara pašvaldībai?

Pie veikaliem “Rimi” un “Maks” ir iespēja invalīdiem un pensionāriem nokļūt veikalos, jo ir stāvvietas automašīnām. No stāvlaukuma Ojāra Vācieša ielā 1, kur attālums 100 metri, pēc deputātu teiktā, uz kafejnīcu var aiziet kājām, jo apmeklētāji ir jauni cilvēki. Sāciet staigāt kājām, uzņemsiet vairāk skābekli, būsiet veselāki! Deputāti droši vien neizmanto autobusu satiksmi, tādēļ nezina reālo patiesību. Pēc autoostas likvidācijas pasažieri Pils ielā 68 tualetes ēkas nojumīti izmanto sēdēšanai, lai paslēptos no lietus, tagad – no sniegputeņa, un brāzmainajā vējā gaidot autobusus, no kuriem lielākā daļa sāk kursēt no pulksten 6.00. Autoosta darbu sāk 8.30.

Izziņas centra labierīcības kalpos tūristiem un svētku dalībniekiem. Tualete pie autoostas ir vajadzīga. 27. novembrī biju aculieciniece, ka māmiņa ar piecgadīgu bērnu izkāpa no tālsatiksmes autobusa un steigšus ieskrēja tualetē. Ko darīt kādai citai māmiņai ar bērnu vai vecāka gadagājuma cilvēkam pēkšņā situācijā, kurš atbraucis no laukiem? Līdz labierīcībām O. Vācieša ielā 1, lai nokļūtu 100 metru attālumā, jāšķērso Pils iela un Ojāra Vācieša iela. Tualetei jāpaliek savā vietā, jākalpo iedzīvotājiem, jāsaglabā, nav nekāds grausts.

Rītos tā kalpo kā patvērums cilvēkiem, kuri brauc uz darbu, skolu, bērnudārzu, medicīnas iestādēm.

Pašvaldībā sēdošajiem deputātiem un citām atbildīgajām amatpersonām padomāt par realitāti pirms lēmuma pieņemšanas. Adlera kungs visu laiku pašvaldības īpašumus pārdod, nojauc, neuzņemoties atbildību par apsaimniekošanu un saglabāšanu.

Ja pašvaldība uzņemtos līdzdalību Torņa ielas 15. mājas atjaunošanā, pilsētā būtu 15 dzīvokļi. Nevajadzētu sapņot par supermājas celtniecību.

Savas un līdzcilvēku domas un vajadzības izteica

Malvīne Skuja