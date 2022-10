Vai jānomā zeme pilsētas centrā?

Alūksnes novada pašvaldība, iespējams, vairs nenomās zemi Alūksnes pilsētas centrā, Pils ielā 68. Līdz šim 232 kvadrātmetrus zemes līdzās autoostai, starp kafejnīcu “Pajumte” un jaunuzcelto veikalu “Rimi”, pašvaldība tikai nomāja, nevis bija tās īpašumā.

Alūksnes novada pašvaldības domes Tautsaimniecības komitejas sēdē priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons informēja, ka nomas līgums beigsies nākamā gada martā, tādēļ jālemj, ko darīt tālāk – pagarināt to vai nē. Tā kā teritorija ir pilsētas centrā, reprezentatīvā vietā, D. Tomsons rosināja šoreiz lēmumu par nomas līguma pagarināšanu vai nē pieņemt, iepriekš ar deputātiem izdiskutējot. “Iedzīvotāji maldīgi domā, ka zeme pieder pašvaldībai, bet tā nav. Šobrīd īpašums pilsētas centrā izskatās ne visai labi un cilvēkiem liekas, ka pašvaldība to slikti apsaimnieko. Uz zemes gabala atrodas apaļā būve, bijusī sūkņu stacija, kas savu funkciju neveic. Cilvēki to izmanto kā afišu stendu. Vēsturiski tur bijusi arī strūklaka, taksometru pietura, pulkstenis kā reklāma kādai no bankām. Tā visa vairs nav. Arī zemes īpašnieki nav mierā ar pašreizējo īpašuma izskatu un lūdz pašvaldībai nojaukt apaļo būvi. Ja pagarinām līgumu, jāuzņemas atbildība un kaut kādā veidā vieta jāsakārto, lai gan pašvaldība nevar ieguldīt līdzekļus privātā īpašumā. Otrs variants – no līguma atsakāmies un prasām īpašniekiem uzturēt īpašumu pienācīgā kārtībā,” skaidroja D. Tomsons.

Īpašumu nepievilcīgu dara arī tas, ka laukumu regulāri izmanto preču piegādei, bruģis ir nelīdzens un lietainā laikā veidojas peļķes. Deputāts Modris Lazdekalns izteica priekšlikumu pašvaldībai iegādāties šo nelielo īpašumu. Tomēr tāda iespēja nepastāv, jo nav piedāvājuma iegādāties, pauda D. Tomsons. Zemes ierīkotāja Inese Randa papildināja, ka īpašumu pašvaldība nomā divu iemeslu dēļ – apaļās būves un pulksteņa, kas tur vairs neatrodas. “SIA “Rūpe” noskaidroju, ka urbums zem apaļās būves ir, bet tas neliedz nojaukt fiziski un morāli novecojušo būvi. Informācijas stendu un pulksteni varam izvietot citā vietā,” norādīja I. Randa. Atgādinām, ka šogad martā Hipotēku bankas dāvināto pulksteni demontēja, jo tas rādīja nepareizu laiku. Novērtējot tehnisko stāvokli, secināts, ka pulksteni var salabot, bet izmaksas būtu pārāk lielas. Izlemts tieši to pulksteni atpakaļ vairs neuzstādīt.

Deputāts Jānis Skulte rosināja līgumu nepagarināt. “Stratēģisku jēgu neredzu. Jādod iespēja uzņēmējiem pašiem sakārtot šo vietu – veidojot jaunas autostāvvietas vai paplašinot kafejnīcu,” teica J. Skulte. “Autoostas māja ir skaisti renovēta, bet laukums turpat līdzās izskatās ne visai. Gada nogalē nodosim ekspluatācijā izziņas un pakalpojumu centru ar stāvlaukumu Ojāra Vācieša ielā 1. Pilsētas centrs kļūst plašāks, un akcenti pārvirzās. Jādomā būs arī par tualetes ēku, kas ir tur līdzās. Jaunajā izziņas centrā būs jaunas, skaistas labierīcības, tādēļ būs jādiskutē, vai 100 metru attālumā vajag divas tualešu vietas, kas maksā uzturēšanas maksu,” teica D. Tomsons. Diskusija bija informatīva, lēmumu pagarināt vai nē, sēdē nepieņēma.