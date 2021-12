Svētku sajūtas nodrošināšanai aicina paskriet

Pirms diviem gadiem paskrējiens pulcēja aptuveni 50 dalībniekus.

Tradicionālais Ziemassvētku paskrējiens ap Alūksnes ezeru šogad būs, sola organizatori. Būs alternatīvā distance tiem, kuri nav tik labā formā, lai pieveiktu 21 kilometru. 6,75 kilometru aplī arī varēs nodrošināt svētku sajūtu, to aicināti pieveikt arī nūjotāji, gan soļotāji. Starts pie Alūksnes kultūras centra pulksten 10.00.

Tradīcija jau septiņus gadus

Tradīcija sākusies pirms septiņiem gadiem, kad Kristaps Pilskalns ar draugiem sācis aktīvi skriet. “Esam vairāki draugi no Alūksnes un parasti Ziemassvētkos braucam ciemos pie vecākiem. Izdomājām, lai būtu kopīga kāda sportiskā aktivitāte, un izvēlējāmies skrējienu ap ezeru, jo pašiem patīk to darīt. Gribējām to piedāvāt darīt citiem cilvēkiem no malas. Arī draugi, kuri ar skriešanu nodarbojas retāk, izteica vēlmi pamēģināt kopā ar mani apskriet ezeram, jo tas tomēr ir diezgan liels mērķis cilvēkam, kurš netrenējas katru dienu. Pirmajā gadā bijām septiņi cilvēki, priecājos, ka katru gadu dalībnieku skaits auga, un pirms diviem gadiem bija gandrīz 50 skrējēju,” stāsta K. Pilskalns.

Pērn – katrs atsevišķi

Diemžēl “kovida”ierobežojumi ieviesuši savas korekcijas un pērn “paskrējiens” organizēts citādāk. “Pērn nebija atļauts skriet grupā, tādēļ katrs skrēja atsevišķi un mūsu “feisbuka” mājaslapā ielika savu rezultātu komentāros. Toties šogad mēs varam pulcēties līdz 20 cilvēkiem. Ja būs vairāk dalībnieku, tad dalīsimies mazākās grupiņās, lai ievērotu noteikumus un savu drošību,” skaidro organizators.

Dalībnieku loks ir plašs, arī no Rīgas atbraukušie, kuri Alūksnes pusē svin Ziemassvētkus, labprāt piedalās. Pirms diviem gadiem bijuši skrējēji no Smiltenes, Gulbenes un Balviem. Ja turpmākajos gados mazināsies pandēmija, organizators plāno sadarboties ar pašvaldību un šo pasākumu veidot lielāku un azartiskāku.

Alternatīvā distance

Protams, tiem kuri nevar pievarēt vēl visu distanci, būs iespēja izskriet alternatīvu distanci. Tā radusies pagājušajā gadā, jo iepriekšējos gados bijusi iespēja aizskriet līdz Lāzberģa pilij, kur Kristapa vecāki sarūpējuši tēju un pīrādziņus, kā arī aizveduši līdz pilsētai tos, kuri nebija gatavi pievarēt visu attālumu. Pandēmijas dēļ to nevarēja realizēt, tādēļ izdomāts 6,7 kilometru aplis līdz Kolberģim un atpakaļ.

Gaidīti arī nūjotāji un ikviens, kurš grib noiet šo distanci, jo arī lielajā aplī ir tādi, kuri skrien ātri, bet netrūkst arī tādu, kuri atpūšoties paiet kādu kilometru un turpina skriet. Pats galvenais šajā pasākumā ir piedalīties, rezultāts nav svarīgs. Pirmajos skrējiena gados bijis piedāvājums no pašvaldības veidot sacensības, bet organizatori nav par to iedegušies, jo doma ir pabūt kopā, iepazīties, parunāties ar cilvēkiem, kuriem ir aktīvs dzīvesveids, tas ir saliedēšanās pasākums.

Aicina sarūpēt Ziemassvētku atribūtiku

Dalībnieki aicināti izvēlēties Ziemassvētku noskaņai atbilstošu atribūtiku. Tās parasti ir rūķu cepures, kuriem to nebūs, organizatori izlīdzēs ar savējām. Protams, ir bijuši dalībnieki, kuri skrējienu ir veikuši salatēva mētelī. Atbalstīta jebkura izdoma tērpa izvēlei, jo tas: padara skrējienu foršāku.