Hokeja entuziasti veido slidotavu

Ziema iekārtojusies uz palikšanu, tādēļ brīvdienās hokeja kluba “Alūksne” un Alūksnes kājnieku skolas hokeja spēles entuziasti sagatavoja hokeja laukumu pie Ernsta Glika Valsts ģimnāzijas, radot iespēju pašiem spēlēt hokeju, kā arī visiem interesentiem slidot, aizvadot arī treniņus un sporta stundas. Tā ir ikgadēja tradīcija, un parasti balstās uz hokeja entuziastu iniciatīvu un bieži vien arī pašu līdzekļiem.

“Vīri sestdien dienā notīrīja lielo sniega kārtu ar traktoriņa palīdzību, izlīdzināja laukumu un sāka mitrināt laukuma pamatu. Tas tādēļ, ka laukumam nav cietā seguma un no sākuma tas jāizveido, lai, lejot ledu, ūdens nesūktos zemē un neaiztecētu. Svētdien, pateicoties labajiem laika apstākļiem, turpināja veidot pamatu, bet ledu gludinās un lies slidošanai vēlāk, skatoties pēc laika apstākļiem. Puiši arī lūdz palīdzību Alūksnes novada pašvaldībai, kas to arī sola, jo jāapmaksā traktora izmantošana. Ūdeni ņem no hidranta – par to paldies pašvaldības uzņēmumam “Rūpe”. Apgaismojums arī ir pilsētas, ieslēdzas dienas tumšajā pusē, savukārt vagoniņu hokejisti silda paši ar savu sarūpēto malku,” stāsta hokeja kluba “Alūksne” pārstāvis Gints Teterovskis. Slidotavas ierīkotāji saka – ja pieturēsies šādi paši laika apstākļi, tad slidotava varētu būt gatava šajā nedēļas nogalē.