Tūristu magnēts bānītis

Gulbenes – Alūksnes bānītis ir vēsturisks un nozīmīgs objekts ne tikai Alūksnes novada pašvaldībai, tas ir arī Baltijā vienīgais vispārējās lietošanas šaursliežu dzelzceļš, kas joprojām veic regulārus pasažieru pārvadājumus. Nenoliedzami, tas ir viens no tūristu magnētiem mūsu novadā, tādēļ pašvaldība pēdējos gados īpaši gādā par stacijas kvartāla attīstību, tostarp sadarbībā ar uzņēmējiem un biedrībām.Šopavasar aprīlī Alūksnes novada dome lēma saglabāt savu tiešo līdzdalību SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” ar mērķi nodrošināt kvalitatīvus un drošus regulāros pasažieru pārvadājumus šaursliežu dzelzceļa līnijā Gulbene - Alūksne, pilnveidot un attīstīt tūrisma pārvadājumus, infrastruktūru un sniegt to pakalpojumu klāstu, veicinot Alūksnes novada atpazīstamību, nodrošinot kultūrvēsturiskā un industriālā mantojuma saglabāšanu. SIA “Gulbenes - Alūksnes bānītis” valdes loceklis Aldis Kreislers uzskata - šī nav organizācija tradicionālā izpratnē, bet vēsturisks objekts, tādēļ pašvaldību dalība tajā ir vairāk goda lieta un iespēja būt lietas kursā par to, kas notiek uzņēmumā. “Nevienam te nav vadošās ietekmes - visi kopā sadarbojamies,” viņš saka. Tomēr alūksnieši A. Kreisleram uzdeva daudz jautājumu par to, kādus ieguldījumus veic gulbenieši bānīša attīstībā, iztaujājot viņu tautsaimniecības komitejas sēdē.