Tūrisma akcija #AtklājVidzemi pagarināta līdz decembra beigām

Svinot ziemu un decembri Vidzemē, Vidzemes plānošanas reģions līdz gada beigām pagarina tūrisma akciju #AtklājVidzemi. Sniega un brīvdienu baudītājiem būs iespēja apciemot divas īpašās decembra stāstu vietas Alūksnes un Līgatnes pusē vai izzināt kādu no jau publicētajiem 13 stāstiem, turklāt ikviens var dalīties Facebook grupā “Atklāj Vidzemi” ar savu akcijas laikā īstenoto Vidzemes piedzīvojumu un piedalīties aktīvai atpūtai noderīgu balvu izlozē.

Dodieties uz Facebook grupu “Atklāj Vidzemi” un izvēlieties stāstu, ko iepazīt tuvākajās brīvdienās, vai pastāstiet, ja šogad jau kādā no stāstu vietām viesojāties. Publicējiet savu mīļāko fotomirkli un iespaidus no piedzīvojuma vai citiem ceļotājiem noderīgus ieteikumus. Janvāra sākumā starp akcijas dalībniekiem izlozēsim mugursomu un dāvanas no pārgājienu maršruta “Mežtaka”.

Vietu stāsti atklāj Vidzemes unikālo dvēseli un aicina piedzīvot Vidzemi no jauna

STĀSTS Nr. 1 aicina uz Piebalgas pusi iepazīt vietas, kur norisinājušies pirmā latviešu romāna – brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu darba “Mērnieku laiki” – notikumi.

STĀSTS Nr. 2 aicina atklāt Strenču apkārtnes mežu noslēpumus un “Vēstuli priedē”.

STĀSTS Nr. 3 aizved ceļotājus uz vietu, kur Vidzemes augstiene pāriet Austrumlatvijas līdzenumā un kur Biksēres muižā reiz saimniekojis negants barons.

STĀSTS Nr. 4 vilina uz Bērzaines pagastu izzināt teikām un nostāstiem apvītu senu kulta vietu – Daviņu lielo akmeni, kas ir neparasts dižakmens ne vien Latvijas, bet arī Baltijas mērogā.

STĀSTS Nr. 5 iepazīstina ar dzejnieci un disidenti Broņislavu Martuževu, kura nāk no Lubānas puses. Indrānu pagastā izveidota dzejas klēts, kur var iepazīt tuvāk gan pašu Broņislavu, gan rakstnieces dzeju.

STĀSTS Nr. 6 vēsta par dvīņu pilsētu Valku-Valgu, kur vienlaikus ar vienu kāju var stāvēt Latvijā, ar otru – Igaunijā.

STĀSTS Nr. 7 aizved uz Cēsīm, kur tumšajās vecpilsētas ielās gaismu iededz naktssargs ar lukturi rokās un pilsētas atslēgu saišķi pie jostas.

STĀSTS Nr. 8 aicina atklāt industriālā mantojuma liecību Nesaules kalnā Cesvaines pusē – Strūves ģeodēziskā loka punktu.

STĀSTS Nr. 9 viesojas Rūjienā, kas ir ne vien saldējuma galvaspilsēta, bet arī lepojas arī ar trim tēlnieka Kārļa Zemdegas veidotiem pieminekļiem, no kuriem katram ir savs vēstures stāsts.

STĀSTS Nr. 10 uzved Beļavas jeb Kārtenes pilskalnā un skatu tornī, no kura paveras gleznainās Ziemeļvidzemes ainavas un redzami Pinteļa ezera izliekumi.

STĀSTS Nr. 11 vēsta, kā radušās Kazu krāces Valmierā un kāpēc tās nes kazu vārdu.

STĀSTS Nr. 12 ļauj sajusties kā bērnībā un izstaigāt Dullā Daukas ceļus Ogres novada Meņģeles pagastā.

STĀSTS Nr. 13 aicina ciemos uz Limbažiem – vienu no astoņām Latvijas Hanzas pilsētām –, kuras radiālais ielu plānojums mūsdienās ir teju tāds pats kā 14. gadsimtā.

Tomēr ar velna duci nekas nebeidzas, jo Vidzeme ir bagāta ar vēstures un leģendu apvītām vietām, un decembrī stāstāmi vēl divi īpaši stāsti.

STĀSTS Nr. 14 izaicinās kāpienam Alūksnes augstienes pauguros, savukārt

STĀSTS Nr. 15 novedīs Gaujas senlejā, kur paslēpusies Līgatne.