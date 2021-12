Tualetes telpās apmeklētāji gan gaida autobusu, gan ēd, gan izklaidējas

Atnākot īstai ziemai mūsu pusē, nepatīkama situācija izvērsusies sabiedriskajā tualetē. Redakcijā vērsās ēkas dežurante, kura savu vārdu nevēlējās paust publiski, aicinot žurnālistus apskatīties, kāda ik pārdienas izskatās sabiedriskā tualete vakaros, un parādot video, ar kādu netīrību viņai jātiek galā. Situācija kļuvusi nekontrolējama, kopš šoruden, nākot pretī iedzīvotājiem, ar Alūksnes novada domes lēmumu izveidota bezmaksas sabiedriskā tualete, kurā vairs nestrādā divi dežuranti, bet tikai viens darbinieks, kas tualeti kopj noteiktos laikos.

Apmeklējot tualeti, pārliecinājos, ka no rīta tur ir ļoti tīrs un silts. Par siltumu dežurantei arī pirmais stāsts, jo, iestājoties lielajam salam, cilvēki, kuri gaida autobusu, nākot uz tualeti sildīties, radot diskomfortu apmeklētājiem. Patiešām, tajās nojumēs un istabiņā, kas paredzētas cilvēkiem, kuri ilgāku laiku gaida sabiedrisko transportu, labākajā gadījumā var paslēpties no lietus un vēja, bet – 20 grādos ir ļoti nekomfortabli. Cilvēki sākuši gaidīt autobusu pie tualetes ēkas un tajā, ir atvilkti krēsli no uzgaidāmās vietas un cilvēki paši ierīkojuši šeit autoostu.

Kā norāda ēkas dežurante, sabiedriskā tualete ir pārvērtusies arī par vietu, kur jaunieši un vecāka gadagājuma cilvēki lieto alkoholu un ietur maltītes. Nesen viņa bijusi šokēta, ieraugot desas gabalus mētājoties pa grīdu, samestus podos un pisuāros. Kad dežurants sēdējis uz vietas, tad cilvēki tomēr nav atļāvušies tik cūciski uzvesties. Savukārt par tusiņu vietu tualeti izraudzījusies apmēram 10 jauniešu kompānija, kas tur regulāri lieto alkoholu un smēķē, atstājot tukšās alus un citu dzērienu pudeles turpat, kā arī metot izsmēķus izlietnē, podos un pisuāros. Apmeklētāji atstājot izēstās čipšu pakas un ēdot saulespuķu sēkliņas, ko spļauj turpat zemē. Tiek izķēzītas salvetes un tualetes papīrs, ko met zemē un pisuāros.

Dežurante pauž pārsteigumu par mūsu iedzīvotāju zemo kultūras līmeni, jo šādas nekārtības nav fiksētas pat pēc lielākām pilsētas iedzīvotāju un viesu plūsmām pasākumos. “Vīriešu tualetē nolauzts pods, jo kāds “džentlmenis” nokārtoja vajadzības, kāpjot uz poda ar kājām. Protams, pods ir nomainīts un viss saremontēts, bet nekas jau nav beidzies. Visnekārtīgākā parasti ir sieviešu tualete, jo pēc apmeklējumiem dežurantei rodas priekšstats, ka sievietes nokārtojas stāvus, par sakopšanu aiz sevis nemaz nerunājot. Pludo gan podu malas, gan grīda,” stāsta dežurante. Darbiniece cenšas ne tikai visu sakopt, bet liek arī smaržvielas, bet tās parasti vakarā jau esot nozagtas.

Ēkas dežurante ir ļoti sašutusi par mūsu iedzīvotāju zemo kultūras līmeni. “Ja uz mūsu pilsētu tiek aicināti tūristi, tad kādu iespaidu mēs radām par sevi?” viņa saka. Par situāciju informēti arī atbildīgie dienesti.