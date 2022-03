Pirmais valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs pagastos – atvērts Pededzē

Otrdien, 1. martā, darbu sāka jaunais Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Alūksnes novada Pededzes pagasta bibliotēkas telpās. Tas izveidots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbalstu. Klientu apkalpošanas centrā iedzīvotājus apkalpos Pededzes bibliotēkas vadītāja Mirdza Korne.

Šo klientu apkalpošanas centru Alūksnes novada pašvaldībai bija iespēja izveidot, pateicoties VARAM atbalstītajam projektam un piešķirtajam finansējumam. Centra izveides kopējās izmaksas ir 3300 EUR, no kurām 70% jeb 2310 EUR sedza VARAM, 990 EUR bija pašvaldības līdzfinansējums. Par projekta līdzekļiem iegādāts rakstāmgalds un krēsls klientam, stacionārais un portatīvais dators, dokumentu kamera, lai varētu nofotografēt un iesniegumam pievienot nepieciešamos dokumentus, kā arī mobilais tālrunis.

Pededziešus un jauno Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru pirmajā darba dienā sveica Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis, Alūksnes pilsētas bibliotēkas vadītāja Iveta Ozoliņa, pašvaldības Centrālās administrācijas Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte, kolēģes no Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra un centrālās administrācijas Kancelejas, Pededzes pamatskolas direktore Selga Bībere, Pededzes tautas nama vadītāja Tatjana Steklova, pededzietes Inta Ņikitina un Antoņina Girs, aktīvo pagasta jauniešu pārstāvji.

“Jaunajā klientu apkalpošanas centrā vienkopus ar pašvaldības pakalpojumiem iedzīvotāji varēs nākt un jautāt padomu arī par valsts iestāžu pakalpojumiem. Šis ir pirmais klientu apkalpošanas centrs mūsu novadā, kas veidots uz bibliotēkas bāzes, kur galvenais klientu apkalpotājs un informācijas sniedzējs būs bibliotēkas darbinieks. Pirmajam ir vienmēr grūti, bet pirmais vienmēr paliek pirmais,” atklāšanas brīdī sacīja pašvaldības Centrālās administrācijas Kancelejas vadītāja Viktorija Avota.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers atklāšanas pasākumā sacīja, ka šis ir zināms pagrieziena brīdis novadā, jo tiek atvērts pirmais klientu apkalpošanas centrs kādā no pagastiem.

“Klientu apkalpošanas centriem pagastos būs nākotne, jo tādā veidā pašvaldības un valsts iestāžu pakalpojumi cilvēkiem kļūst tuvāki. Apsveicami, ka ministrija ir uzsākusi šādu programmu un sniedz lielu atbalstu pašvaldībām šo centru izveidei. Ceru, ka cilvēki izmantos šeit piedāvātās iespējas, un varēsim arī citos pagastos ieviest šādu pakalpojumu. Pēc administratīvi teritoriālās reformas valstiski tiek saskatīta vietējās nozīmes klientu apkalpošanas centru perspektīva tieši bibliotēku pārraudzībā,” sacīja Dz. Adlers.

Pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis uzsvēra, ka galvenais ir vietējais iedzīvotājs un tas, kas viņam ir nepieciešams uz vietas.

“Iedzīvotājam ir būtiski, lai valsts un pašvaldības pakalpojumi ir pieejami vienuviet un tuvāk dzīvesvietai. Bibliotēka un klientu apkalpošanas centrs viens otru papildina, lai iedzīvotājs šeit varētu saņemt vajadzīgo palīdzību – nosūtīt iesniegumu, sazvanīt citas iestādes, risināt ikdienā būtiskās problēmas. Jau līdz šim bibliotēkās cilvēki lūdza palīdzību pakalpojumu saņemšanā, šobrīd ar valsts atbalstu mēs to pastiprinām,” sacīja I. Berkulis, pateicoties pededziešiem un pašvaldības Centrālās administrācijas darbiniekiem, kas bijuši iesaistīti jaunā klientu apkalpošanas centra tapšanā.

Pagasta pārvaldes vadītāja Daiga Vītola uzsvēra, ka iepriekšējie divi gadi ir daudz mainījuši cilvēku paradumos un veicinājuši globālu apvērsumu arī valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumu sniegšanā un saņemšanā.

“Klientu apkalpošanas centrs dos iespēju mūsu pagasta iedzīvotājiem atnākot šeit, sajust Pededzi un visu pasauli savā kabatā, jo, vai nu paši pie iegādātās biroja tehnikas tiks ar e-pakalpojumiem galā vai ar Mirdzas atbalstu, kura šī projekta gaitā ir mācījusies un apguvusi šo pakalpojumu sniegšanu. Paldies pašvaldībai par šo projektu un par nedalīto uzmanību pededziešiem kā pirmajiem, “ sacīja D. Vītola.

Alūksnes pilsētas bibliotēkas vadītāja Iveta Ozoliņa un Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte, sveicot jauno klientu apkalpošanas centru, izteica gandarījumu, ka valsts un pašvaldība ir novērtējusi bibliotēku lomu un izvēlējusies, ka šie klientu apkalpošanas centri var būt bibliotēkās.

“Tas stiprinās bibliotēkas lomu un vietu un viens otru ļoti labi papildinās – gan pieejamie bibliotēkas resursi – datubāzes un drukātais vārds, gan pakalpojumi, ko šeit varēs piedāvāt jaunā kvalitātē,” teica I. Ozoliņa.

Klientu apkalpošanas centru novērtēja arī vietējie iedzīvotāji. Tā pededziete Inta Ņikitina pauda prieku par šo jauno iespēju un izteica pārliecību, ka vietējie iedzīvotāji to izmantos.

Jaunajā Pededzes klientu apkalpošanas centrā darba laiks būs vienots ar bibliotēku: pirmdienās, otrdienās un trešdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30, ceturtdienās no 9.30 līdz 12.30 un no 13.00 līdz 18.00, piektdiena būs brīvdiena.

Klientu apkalpošanas centrā ir iespējams saņemt informāciju par pašvaldības pakalpojumiem un iesniegt pašvaldībai adresētu iesniegumu, kā arī saņemt pieprasītākos valsts iestāžu pakalpojumus. Ir iespējams pašam patstāvīgi vai ar darbiniekam palīdzību izmantot kādu no valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem.

Ir izveidota klienta darba vieta, kur klientu apkalpošanas centra darba laikā iedzīvotājam brīvi un bez maksas ir pieejams dators, interneta pieslēgums, iespēja kopēt, drukāt un skenēt neliela apjoma dokumentāciju, kā arī ir brīvpieejas internets darbam ar personālo datoru.

Centrā būs iespējama arī atsevišķu valsts pārvaldes pakalpojumu pieteikšana ar klientu centra personāla palīdzību pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā, apmācība darbā ar datoru, internetu, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv, kā arī COVID-19 sertifikāta saņemšana papīra formā.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru minimālajā pakalpojumu grozā ietilpst informēšana un palīdzības sniegšana virknes Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts zemes dienesta, Nacionālais veselības dienesta pakalpojumu un e-pakalpojumu saņemšanā.

Vieni no populārākajiem pakalpojumiem Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros ir Nodarbinātības valsts aģentūras iesniegumu pieņemšana par bezdarbnieka statusa iegūšanu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumi – dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana un personas īpašumā deklarētās personas. No Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumiem viens no pieprasītākajiem ir gada ienākumu deklarāciju pieņemšana, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai pieprasītākie ir e-pakalpojumi ir dažādu valsts pabalstu pieprasīšanas pakalpojumi un pakalpojumi, kas saistīti ar rīcību ar pensiju 2. līmeni.

Tā kā valstī ir plānots pāriet uz jaunu pieeju klientu apkalpošanā, veidojot novada vai vietējas nozīmes vienotos klientu apkalpošanas centrus pagastos, Alūksnes novada pašvaldība plāno pakāpeniski veidot jaunus klientu apkalpošanas centrus arī citās pagastu bibliotēkās, kur darbinieki jau ir apmācīti digitālo pakalpojumu sniegšanā.

Iedzīvotājiem Latvijā ir pieejami jau 137 VPVKAC, kuros ikviens var ērti pieteikt pieprasītākos valsts pakalpojumus un visus pašvaldības pakalpojumus tuvāk savai dzīvesvietai. Jaunie centri izveidoti, pateicoties 2021. gada nogalē piešķirtajām dotācijām. Līdz 2023. gadam plānots paplašināt teritoriālo VPVKAC pieejamību līdz 592 punktiem. Plānots arī paplašināt VPVKAC pakalpojumu grozu – šobrīd centri apkalpo 13 iestādes, atbalstot 97 pakalpojumu pieteikšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VPVKAC tīkla izveidi uzsāka 2015. gadā.