Par ātru vai tieši laikā?

Centralizētās siltumenerģijas pieslēgšana daudzdzīvokļu mājām, kas to patērē, vienmēr bijis strīdīgs jautājums. Citiem siltumu dzīvokļos gribas ātrāk, bet citi gatavi paciesties, lai par to tik ātri nebūtu jāmaksā. Alūksnē pašlaik daudzām mājām siltumenerģijas padeve jau pieslēgta, bet tiem, kuri to vēl nevēlas, neviens to arī neuzspiež darīt.

Alūksniete Maruta Blūma pie savas daudzdzīvokļu mājas izlasījusi paziņojumu, ka 15. septembrī tai pieslēgs centralizēto apkuri. Viņa uzskata, ka 15. septembrī pieslēgt apkuri ir par ātru. Nevien tādēļ, ka temperatūra dzīvoklī ir apmierinoša, bet arī dēļ dārgajām izmaksām. ““Alūksnes nami” Pils ielā 38 izvietoja paziņojumu, ka 15. septembrī pieslēgs apkuri, lai gan visā valstī izskan aicinājums taupīt elektrību un kurināmo. Kādēļ “Alūksnes nami” to ignorē? Iedzīvotāju aptauju neviens neveica. Vērsos arī “Alūksnes namos”, kur man atbildēja, ka dzīvokļos esot vēss un mitrs. Man personīgi dzīvoklī nav kļuvis vēsāks, joprojām ir + 20 līdz 21 grāds. Nevarētu teikt, ka dzīvoklī ir drēgns,” zvanot redakcijai otrdien, 13. septembrī, teica alūksniete un norādīja, ka apkuri pieslēgt vēl nevajag. “Ārā vēl ir pietiekami silts. Jāpieslēdz tad, kad dienā ir zem +10 grādiem un naktī 0,” prāto viņa.

