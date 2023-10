Kur pazudis soliņš?

Nesen stāstījām par to, ka pēc iedzīvotāju ierosinājuma vietā, kur Alūksnes pilsētā līdz šim nebija soliņa, pašvaldība to īsā laikā uzstādīja. Tagad saņēmām ziņu, ka kādā citā ielā soliņš bijis, bet pazudis.

Soliņš līdz šim atradies uz Pils ielas, netālu no slimnīcas. “Šovasar regulāri apmeklēju fizioterapijas nodarbības Alūksnes slimnīcā, tādēļ mans ceļš regulāri veda pa Pils ielu garām šim soliņam. Man šis sēžamais bija ļoti noderīgs, lai atpūtinātu kājas pirms tālākā ceļa. Ievēroju, ka daudzi slimnīcas apmeklētāji to izmanto, jo uz šo iestādi kādām dodas daudzi vecāki cilvēki un arī cilvēki, kam ir pārvietošanās grūtības. Faktiski no jebkuras vietas pilsētā līdz slimnīcai ir tāls ceļš ejams, un es izmantoju arī citus soliņus. Vismaz divas trīs minūtes atpūšos un tad dodos tālāk. Tādēļ saprotams mans uztraukums un interese, kādēļ soliņš no šīs, tik ļoti akūtās vietas pēkšņi pazuda,” redakcijai stāsta alūksniete Marta. Viņa novērojusi, ka mīklainā pazušana notikusi divu septembra nedēļu laikā, jo šis bijis laiks starp viņas slimnīcas apmeklējumiem.

Lasītāja atzinīgi vērtē pašvaldības rīcību, uzstādot iedzīvotāju lūgto soliņu Miera ielā, taču jautā, kādēļ soliņš pazudis no Pils ielas tālākā gala.

Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Monta Melzoba skaidro, ka soliņš nav pazudis uz neatgriešanos.

“Aģentūras “Spodra” darbinieki to noņēma un aizveda uz galdniecību atjaunošanai, kur to pielabo un piekrāso. Konkrētais soliņš Pils ielā uzstādīts ielas rekonstrukcijas laikā, 2015. gadā, tātad jau krietnu laiku kalpojis, un atsvaidzināšana bija nepieciešama. Tas tiek darīts regulāri, ja redzam, ka kādā vietā nepieciešams kaut ko pielabot,” stāsta M. Melzoba. Kad tas būs paveikts, acīmredzot soliņš atgriezīsies savā vietā.