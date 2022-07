Izmaiņas maršrutā Gulbene – Lejasciems – Alūksne

Atsaucoties iedzīvotāju ierosinājumam, no otrdienas uz eksperimenta laiku līdz 30. septembrim būs izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5419 Gulbene-Lejasciems-Alūksne, lai atvieglotu Velēnas ciema iedzīvotājiem nokļūšanu mājās no Alūksnes, informēja Autotransporta direkcijas pārstāvji.

Maršruta Gulbene-Lejasciems-Alūksne reiss, kas līdz šim no Alūksnes autoostas izbrauca pulksten 14, turpmāk izbrauks 14.35, un Lejasciemā tas pienāks pulksten 15.20. Līdz ar to pasažieriem nebūs ilgi jāgaida pārsēšanās uz jau esošā maršruta Gulbene-Lizums reisu, kas 14.55 izbrauc no Gulbenes autoostas un Lejasciemā pienāks 15.31, tālāk braucot uz Velēnu.

Savukārt maršrutam Nr.5538 Gulbene-Mālmuiža-Lejasciems-Gulbene uz eksperimenta laiku tiek atcelts reiss, kas otrdienās pulksten 15.50 izbrauc no Gulbenes autoostas, vienlaikus saglabājot minētā maršruta reisu izpildi ceturtdienās. Reiss tiek veikts skolēnu brīvlaikā un otrdienās tiek atcelts, jo no Mālmuižas uz Gulbeni otrdienu rītos minētajā laika posmā nokļūt ar reģionālo sabiedrisko transportu nav iespējams.

Pakalpojumu minētajā maršrutā nodrošina SIA “Gulbenes autobuss”.

Izmaiņas saskaņotas ar Vidzemes plānošanas reģionu.