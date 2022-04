Eiropas eksāmens jau pavisam drīz

Foto: pixabay.com

“Eiropas eksāmens” ir tiešsaistes tests, kurš 7., 8., 9. maijā tiek rīkots par godu Eiropas dienai – 9. maijam. 1950. gada 9. maijā Robērs Šūmans nāca klajā ar deklarāciju, aicinot Eiropas valstis sadarboties, nevis karot. Miers un Eiropas Savienības vērtību stiprināšana ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas Savienības mērķiem jau vairāk nekā 70 gadus. Šo mērķi dzīvē iemieso zinoši, demokrātiju stiprinoši, cieņu, vienlīdzību, tiesiskumu izprotoši cilvēki, tāpēc mudinām ikvienu apliecināt un pilnveidot savas zināšanas “Eiropas eksāmenā”. Pagājušajā gadā Eiropas eksāmenā piedalījās 37 611 dalībnieku, to skaitā 64% Latvijas skolu skolēni, aktīvākie no tiem – pamatskolas. TOP 3 aktīvākās pilsētas – Rīga, Jelgava, Daugavpils, nedaudz atpaliekot Liepājai un Valmierai.

Būtiskākais par “Eiropas eksāmenu”

2022. gadā “Eiropas eksāmens” notiek 7., 8. un 9. maijā, tiešsaistē www.esmaja.lv. Ikviens var kārtot “Eiropas eksāmenu” sev ērtā laikā. “Eiropas eksāmenā” katrs dalībnieks piedalās individuāli, vienu reizi. Katrai vecuma grupai ir izstrādāti atbilstoši jautājumi. Jautājumi ir gan latviešu, gan ukraiņu valodā. “Eiropas eksāmenā” jāatbild uz 20 jautājumiem. 1.–3. klases skolēniem jāatbild uz 10 jautājumiem. Šogad arī 1.-3. klašu skolēni reģistrējas individuāli, tiek atcelta viena koda sistēma. Ikviens dalībnieks e-pastā saņem Apliecinājumu par dalību eksāmenā un uzzina iegūto punktu skaitu. “Eiropas eksāmenā” tiek apbalvoti pieci dalībnieki katrā vecuma grupā, aktīvākā Latvijas skola un aktīvākā Latvijas klase. Skolas, klases savu dalību eksāmenā var pieteikt šeit: https://ej.uz/Eiropas_eksamens_2022

Iepriekšēja pieteikšanās nav obligāta, taču paātrina komunikāciju, ļauj ātrāk uzzināt jaunumus, kā arī nodrošina dalību Saldumu grozu izlozē.