Depozīta sistēmā – tikai iepakojumi ar Latvijas depozīta zīmi

Pirms nedēļas Latvijā darbību uzsāka dzērienu iepakojumu depozīta sistēma, kurā var nodot iztukšotus plastmasas (PET), stikla un metāla (skārdenes) dzērienu iepakojumus, kas ir iegādāti no š.g. 1. februāra un marķēti ar Latvijas depozīta zīmi. SIA “Depozīta Iepakojuma Operators” vērš iedzīvotāju uzmanību, ka iepakojumus, kas tikuši uzkrāti vai iegādāti līdz 1. februārim, depozīta sistēmā nodot nevar, jo par tiem nav iemaksāta depozīta maksa 0,10 EUR apmērā. Šādus iepakojumus jānodod esošajos atkritumu šķirošanas konteineros.

Kādus iepakojumus var nodot depozīta sistēmā?

Depozīta sistēmā var nodot stikla, plastmasas (PET) un metāla (skārdenes) iepakojumus, kuros iepildīti bezalkoholiskie, visa veida alus un citi alkoholiskie (līdz 6%) dzērieni, bet pats iepakojums ir marķēts ar Latvijas depozīta zīmi. Depozīta sistēmas tvērumā ietilpst apmēram 450-500 miljoni šādu iepakojuma vienību.

Nodotais iepakojums tiks pieņemts tikai tādā gadījumā, ja tas būs iztukšots un nesaplacināts, savukārt uz iepakojuma etiķetes atradīsies un būs skaidri nolasāma Latvijas depozīta zīme un svītrkods.

Depozīta sistēmas darbības princips paredz, ka depozīta maksu var atgūt tikai par to iepakojumu, par kuru pircējs pirkuma veikšanas brīdī ir samaksājis depozīta maksu 0,10 EUR apmērā, tādēļ līdz 1. februārim iegādātos iepakojumus, kā arī iepakojumus, uz kuru etiķetes neatrodas Latvijas depozīta zīme, nodot depozīta sistēmā nevar. Gadījumā, ja uz depozīta punktu līdzi paņemts nederīgs vai būtiski bojāts iepakojums, to var izmest atkritumu šķirošanas konteinerā, kas atrodas netālu no depozīta punkta.

Kā atpazīt depozīta iepakojumu?

Visi depozīta iepakojumi ir marķēti ar Latvijas depozīta zīmi, kas apzīmē konkrētā iepakojuma piederību depozīta sistēmai, kā arī norāda uz faktu, ka par šo iepakojumu ir iemaksāta depozīta maksa. Latvijas depozīta zīme apzīmē divu veidu iepakojumus – vienreiz lietojamo un atkārtoti uzpildāmo (AU) iepakojumu.

Ņemot vērā, ka uz iepakojuma etiķetes var būt izvietotas arī kaimiņvalstu depozīta zīmes, pirms dzēriena iegādes aicinām rūpīgi apskatīt etiķeti – ja uz tās atrodas Latvijas depozīta zīme, par produktu tiek iekasēta depozīta maksa un to pēcāk ir iespējams nodot atpakaļ depozīta sistēmā.