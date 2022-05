Debatēm vairs nevajadzētu būt

Foto: pixabay.com

“Bibliotēka un baseins ir divi atšķirīgi projekti un grūti runāt par kādu prioritāti vai salīdzināšanu, jo abi ir vajadzīgi alūksniešiem,” laikrakstam saka vēsturniece Astrīda Ievedniece, kura vēlējās izteikt savu viedokli par aptauju un parakstu vākšanu par ierosinājumu būvēt Alūksnē baseinu, ko uzsākuši vairāki pilsētas iedzīvotāji.

“Par šo aptauju neko nezināju. Grūti saprast, kādēļ šāda iniciatīva parādījās tieši tagad un kāpēc tā vērsta pret bibliotēku, ko izmanto daudzi pilsētas iedzīvotāji – no bērniem līdz pensionāriem. Pati piedalījos bibliotēkas organizētajās diskusijās, ko rīkoja dažādām iedzīvotāju grupām, tajās piedalījās pensionāru organizāciju pārstāvji. Toreiz nekādi iebildumi par jaunas bibliotēkas ēkas nepieciešamību no viņu puses neizskanēja. Visi, kuriem bija interese, varēja piedalīties projekta apspriešanā. Par to, ka Alūksnē vajadzīga jauna bibliotēka, jau sen izdiskutēts un nolemts. Vieta tai jau izraudzīta, un svarīgi, ka tiks saglabāta viena vēsturiska ēka, dodot tai jaunu elpu,” teic A. Ievedniece.

Viņa uzsver, ka apkārtne ir tai piemērota un atbilstoša, un kopā ar Kultūras centru un Alūksnes Mākslas skolu Alūksnes ezera krastā veidosies kultūras komplekss. Tam, ka bibliotēka atradīsies skaistā vietā, būs liela vērtība, pasākumi varēs notikt arī ārā. “Pensionāriem gribas, lai ir labi un ērti, un tas ir saprotami. Cik gadus esam spiesti rāpties augšā pa stāvajām trepēm, un bibliotēkas darbinieki pie tā nav vainīgi. Tagad bibliotēka beidzot būs plašākās un ērtākās telpās. Par to vairs nevajadzētu būt debatēm. Metu konkurss jau izsludināts, projekta realizācija, kā runāts apspriedēs, ir sākusies,” saka A. Ievedniece.

Tieši tādēļ viņai izbrīnu radījusi pēkšņā aptauja un bibliotēkas pretnostatīšana baseinam.

“Jaunajam sporta centram pamati jau ielikti, un pēkšņi sākas debates par baseinu. Bet tas šajā projektā nav pat paredzēts un to nevar tur vienkārši “pielipināt”. Ir noteikta kārtība, kādā risina jautājumus un kā plāno pilsētas un novada attīstību, kā tos virza, kā organizē apspriešanu, kā iedzīvotāji tajās piedalās. Nevar būt tā – es pēkšņi pamostos, sāku organizēt aptauju un referendumu. Bibliotēkas pakalpojumi lasītājiem būs par brīvu, bet vai baseins būs par velti? Ja runā par to, ka ir dārgi braukt uz Balviem, cik lēti tas būs Alūksnē? Līdz šim diskusijas bija par veselības veicināšanas centra būvniecību, kas atrastos ārpus pilsētas, bet nevis par baseinu, kas būtu pieejams visiem Alūksnes iedzīvotājiem,” savu viedokli pauž A. Ievedniece.