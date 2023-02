“Alūksnes un Malienas Ziņas” ciemos pie piektklasniekiem

Lai dažādotu klases stundu saturu un skolēni iepazītu dažādas profesijas un sabiedrībā notiekošos procesus, Alūksnes novada vidusskola praktizē uz klases stundām aicināt ciemos dažādu nozaru pārstāvjus, kuru profesija, ikdienas darbs un tā rezultāti varētu būt bērniem un jauniešiem interesanti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Priecājamies, ka 5. a klase un skolotāja Jana Solovjova izrādīja interesi arī par vietējo laikrakstu “Alūksnes un Malienas Ziņas”, aicinot ciemos šo rindu autori. Jāatzīst, piektklasnieki bija patiesi ieinteresēti avīzes darbā, turklāt daudzos jautājumos zinoši, tādēļ ceram, ka šī interese nākotnē viņus stimulēs kļūt par laikraksta lasītājiem un abonentiem.

Laikrakstu sākām iepazīt ar tā vēsturi, un bērniem bija pārsteigums, ka “Alūksnes un Malienas Ziņu” pirmsākumi meklējami tik tālā pagātnē. Vēsturiskais ieskats bērniem palīdzēja saprast to, kādēļ laikrakstam tieši tāds nosaukums. Skolēnus interesēja arī, cik ilgā laikā top laikraksts, kas to veido, un kā avīze nonāk pastkastēs un veikalos. Netrūka pārdomu par iespējamām krīzes situācijām, piemēram, vai avīzei jebkad varētu draudēt likvidēšana, kas to varētu veicināt, vai – kas notiktu, ja visi žurnālisti saslimtu un nebūtu, kas gatavo kārtējo numuru. Tāpat jaunos cilvēkus interesēja jautājums – kur var ņemt tik daudz ziņu un kā var zināt, ka tieši vienas ziņas lasītājus interesēs, bet citas

– ne. Tādēļ visi ar interesi ieklausījās, kā jāveido ziņa, un solījās to izmēģināt. Jaunieši bija pārsteigti, ka mūsdienās arī viņi var kļūt par reportieriem, jo katram tagad klāt ir galvenais reportiera “ierocis” –

viedtālrunis, ar ko fiksēt interesantus notikumus un sūtīt tos laikrakstam. Pārrunājām arī, kāda katram bijusi saskare ar avīzi, un, izrādījās, vairāki laikraksta slejās lasījuši gan par saviem skolasbiedriem, gan ģimenes locekļiem.

Jaunums bērniem bija “Alūksnes un Malienas Ziņu” lietotne “Reģionu mediji”, kuru katrs var lejupielādēt savos viedtālruņos, laikrakstu abonēt un lasīt arī digitāli. Tomēr skolotāja Jana Solovjova atzina, ka īpaši patīkami ir saņemt smaržīgo jauno numuru savā pastkastītē un lasīt pie tējas tases.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Sandra Apine

Foto: Sandra Apine, Jana Solovjova