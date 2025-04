Zirgu izjādes: Ne tikai profesionāls sports, bet arī aizraujošs hobijs

Zirgi ir vieni no majestātiskākajiem dzīvniekiem visā pasaulē un jau izsenis tiek tiek izmantoti kā jāšanas sportā, tā zirgu hobijizjādēs. Jāšana neierobežo, tieši otrādi – par jāšanas vietu var izvēlēties tik daudz alternatīvu: zirgu izjādes bāzes, pludmales, mežus, kalnu un lauku ceļus. Un pāri visam – pozitīvais efekts uz mentālo un fizisko veselību.

Rūpes un empātija

Izjādes māca atbildību tiem, kas jāj, un vēl jo vairāk tiem, kas rūpējas par zirgiem. Zirgu aprūpētājiem ir jāzina, kā rūpēties par zirgu veselības un slimības laikā. Ir nepieciešams daudz laika un arīdzan atbildības, lai apgūtu šīs zināšanas un iemācītos tās likt lietā. Turklāt izjādes gan pieaugušajiem, gan bērniem māca pacietību, disciplīnu, sapratni, empātiju, līdzjūtību, savaldību un centību.

Fiziskā veselība

Lai gan no malas tā var nešķist, izjādes ar zirgiem ir fiziski smagas, tās ir pamatīgs treniņš, līdz ar to izjādes var palīdzēt uzturēt formu. Tomēr jāpiebilst, ka lai to uzskatītu par mērenu intensitāti, pētnieki noteica, ka jāšana jāveic vismaz pusstundu vai vairāk, trīs reizes nedēļā. Šis aktivitātes līmenis atbilst speciālu ieteikumiem par minimālu aktivitātes līmeni. Te runa ir ne tikai par pašām izjādēm, bet arī par zirgu kopšanu, jātnieku somu un saku , kā arī seglu pārvietošanu – arī tas var būt fiziski izaicinoši.

Tomēr, lūdzu, ņemiet vērā: faktiskās sadedzinātās kalorijas ir atkarīgas no ķermeņa svara, treniņa intensitātes un vielmaiņas. Jātnieki var attīstīt labākus refleksus un līdzsvara un koordinācijas sajūtu, jo jāšanas laikā jāizmanto viss ķermenis, lai kustētos uz priekšu. Jāšana piedāvā arī kardio priekšrocība, attīstot muskuļus un fizisko spēku.

Ietekme uz psiholoģisko veselību

Jātniekiem jāmācās risināt problēmas un ātri pieņemt lēmumus zirga mugurā. Piemēram, ja zirgs vēlas iet uz vienu pusi, bet jātnieks – uz otru, tad jātniekiem jāsaprot, kā likt simtiem kilogramu smagajam zirgam doties jātnieka izvēlētajā virzienā humānā un drošā veidā, līdz ar to fokusam jābūt 100%, jo var notikt kas negaidīts, un jājējam tūlītēji jāreāģē.

Zirgi ir sabiedriski dzīvnieki, tāpat kā cilvēki. Jau ir pierādīts, ka spēja komunicēt un mijiedarboties ar dzīvnieku pozitīvi ietekmē cilvēkus. Zirgu izjādēs arī bērni iegūst kā terapiju, redzot zirgu kā savu sabiedroto un uzticības personu. Zirgi ir brīnišķīgi dzīvnieku pavadoņi, un daudzi jātnieki zirgus sauc par saviem.

Socializācija

Ja skatāmies uz ieguvumiem, ir zinātniski pierādīts, ka terapeitiskā jāšana sniedz jājējiem uzlabotas socializācijas prasmes. Kāpēc? Pavisam vienkārši – jāšanas laikā nepārtraukti ir jākomunicē ar saviem zirgiem, jāšanas instruktoru, vienam ar otru, darbiniekiem kūtī un citiem. Zirgu nozare ir ļoti sabiedriska kopiena, kas piepildīta ar cilvēkiem, kuri palīdzēs viens otram un rūpēsies par citiem zirgiem, jā, reizēm tās nudien ir attiecības uz mūžu.

Atgriešanās pie dabas

Izjādes ļauj būt svaigā gaisā un tuvāk dabai, jo, kā esat pamanījuši, mūsu sabiedrība tik daudz laika pavada telpās. Mums vajadzētu izmantot katru iespēju, lai izietu ārā, lai pavingrotu un svaigā gaisā kopā ar vienu no mūsu skaistākajiem dzīvniekiem. Izjādes ir relaksējoša, ir pierādīts,, ka ārstnieciskā jāšana samazina muskuļu spasticitāti, jo saspringtie muskuļi tiek izstiepti zirga dabiskās kustības dēļ. Kad zirgs iet ar jātnieku mugurā, jātnieka iegurnis kustas tādā pašā kustībā, it kā viņš staigātu. Un vēl ne mazāk svarīgs ieguvums – jāšana palielina locītavu kustību diapazonu, ļaujot braucējiem brīvāk pārvietoties.

Cilvēka un dzīvnieka saikne ir viens no labākajiem iemesliem, lai iemācītos jāt. Zirgi ir gatavi kļūt par savu jātniekiem patiesajiem partneriem. Ja pret to izturas ar cieņu, laipnību un mīlestību, tad izveidojusies saikne ir patiesi pārsteidzoša un iedvesmojoša.