Otrdiena, 30. septembris
Elma, Menarda, Elna
+9° C, vējš 0.89 m/s, DA vēja virziens
Zīda gultasveļa – greznība un veselīgs miegs vienā

00:00 28.09.2025

Kāpēc izvēlēties zīdu?

Mūsdienās cilvēki arvien vairāk domā par veselīgu miegu un kvalitatīvu atpūtu. Matracis un spilvens ir svarīgi, taču bieži vien tiek aizmirsts par gultas veļas nozīmi. Tieši šeit priekšplānā izvirzās zīda gultasveļa – dabisks un grezns risinājums, kas jau gadsimtiem ilgi tiek novērtēts visā pasaulē.

Zīda īpašības, kas atšķir to no citiem materiāliem

Temperatūras regulēšana

Zīds spēj pielāgoties ķermeņa vajadzībām – karstā laikā tas atvēsina, bet aukstumā saglabā siltumu. Tas nozīmē, ka gulēt būs patīkami jebkurā sezonā.

Hipoalerģisks audums

Cilvēkiem ar jutīgu ādu vai alerģijām zīda gultasveļa ir īsts glābiņš. Tā neuzkrāj putekļu ērcītes, mazina kairinājuma risku un rada maigu pieskārienu.

Skaistums un elegance

Zīdam ir raksturīgs viegls spīdums, kas guļamistabā rada luksusa atmosfēru. Pat vienkāršākais interjers iegūst šarmu, ja to papildina kvalitatīva zīda gultasveļa.

Ieguvumi ādai un matiem

Dermatologi un frizieri iesaka gulēt uz zīda spilvendrānām, jo tas palīdz saglabāt mitrumu ādā un novērš matu lūšanu. Rezultātā no rīta seja izskatās svaigāka, bet mati – gludāki un spīdīgāki. Tas ir iemesls, kāpēc zīda gultasveļa tiek saukta par skaistumkopšanas noslēpumu.

Kā kopt zīda gultasveļu?

Lai šis smalkais audums kalpotu ilgāk, nepieciešama saudzīga pieeja:

  • Mazgāt ar rokām vai izmantot delikāto programmu veļasmašīnā.

  • Izvēlēties maigus mazgāšanas līdzekļus bez agresīvām ķimikālijām.

  • Žāvēt dabīgā ceļā, izvairoties no tiešiem saules stariem.


Pareiza kopšana nodrošina, ka zīds saglabā savu spīdumu, maigumu un izturību.

Dizains un krāsu izvēle

Zīda gultasveļa pieejama dažādos toņos – no klasiskās melnās un baltās līdz maigiem pasteļiem vai spilgtām krāsām. Šī daudzveidība ļauj ikvienam atrast piemērotu variantu, kas saskan ar guļamistabas interjeru.

Investējot kvalitatīvā miegā, mēs ieguldām savā veselībā un labsajūtā. Zīda gultasveļa ir ideāls risinājums tiem, kas vēlas apvienot komfortu, eleganci un rūpes par ādu un matiem. Tā nav tikai greznība – tas ir gudrs un ilgtermiņā vērtīgs ieguldījums.

