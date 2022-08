Veselīgu un spīdīgu matu noslēpums – matu maskas

Ķermeņa un sejas ādu lutinām ar krēmu vai losjonu, taču arī matiem ir nepieciešanas rūpes un uzmanība, lai tie ik dienu būtu veselīgi, skaisti un mirdzoši. Ja meklē papildu līdzekli matu kopšanai līdztekus šampūna un kondicioniera izmantošanai, matu maskas ir vērtīgs produkts tavā vannas istabas plauktā.

Matu maskas pēdējos gados arvien plašākā klāstā redzamas veikalu plauktos – tās risina neskaitāmas matu problēmas. Tās ir kļuvušas par pamatelementu daudzu dāmu matu kopšanas rituālos un ne velti! Matu masku vari izmantot, lai risinātu sausu matu problēmu, karstuma vai krāsošanas rezultātā bojātus matus, savaldītu spurainus matus un atgrieztu tiem vitalitāti un spožumu.

Lasi tālāk, lai noskaidrotu, kāpēc matu maska ir būtiska veselīgu un mirdzoša izskata matu iegūšanai un uzturēšanai, kādas maskas matiem piemērotas dažādiem matu tipiem un kā tās pareizi izmantot savā matu kopšanas rituālā.

Matu maskas un matu veselība un skaistums

Mati ik dienu ir pakļauti dažādiem apstākļiem, kas ne vienmēr nāk par labu to veselībai un mirdzumam, tāpēc ķermeņa kopšanas rituālā būtu jācenšas iekļaut arī procedūras matu veselībai un skaistumam. Kāpēc būtu jāizmanto matu maska? Matu maskas var ievērojami uzlabot matu stāvokli, daudz dziļāk iekļūstot matos, kas ļauj uzlabot to struktūru, intensīvi pabarojot un padarot tos elastīgākus. Rezultātā mati kļūst spožāki un veselīgāki, mīkstāki, pakļāvīgāki un vieglāk ieveidojami, dziļi kondicionēti un gluži vienkārši skaistāki.

Matu maska iedarbojas spēcīgāk kā izskalojams kondicionieris, tāpēc to izmanto kā papildinājumu šampūna un kondicioniera lietošanai.

Matu maskas dažādiem matu tipiem

Mati ir dažādi – sākot no smalkiem matiem līdz pat lielām lokām, tāpēc atkarībā no matu tipa un problēmas, ko vēlies risināt, ir atkarīgs, kādu masku izvēlēties. Lai gan matu masku uzskata par pagaidu risinājumu, iekļaujot to savā matu kopšanas rituālā un lietojot pastāvīgi, tā var uzturēt matus veselīgus. Ja tev ir sausi mati, var noderēt mitrinošas matu maskas, bet ķīmiski apstrādātiem matiem, kas jūtas vāji vai viegli lūst, var palīdzēt proteīnu saturošas maskas.

Rituālu eksperts STENDERS piedāvā matu maskas sausiem matiem un bojātiem matiem. Ja tavi mati ir sausi un blāvi, tad tev noderēs maska, kas mīkstinās matus un sniegs tiem veselīgu spīdumu un dzīvīgumu, vienlaicīgi barojot matus. Savukārt, ja tavi mati ir ķīmiskas apstrādes vai karstuma rezultātā bojāti, tad matu maskas bojātiem matiem būs tavs palīgs. Šīs maskas atjaunos matu struktūru un spēcinās tos, vienlaicīgi pabarojot un mitrinot tos. Izvēlies saviem matiem piemērotāko un izmanto to pastāvīgi, lai redzētu rezultātus.

Matu masku iekļaušana ikdienas vannas rituālos

Pēc šampūna un kondicioniera lietošanas vismaz reizi nedēļā palutini savus matus ar īpašu masku, kas tos padarīs vieglāk kopjamus, mīkstākus un spožākus. Kad mati ir izmazgāti, izspied no tiem lieko ūdeni, lai tie ir mitri, nevis slapji. Ja tev ir maz laika, tad pēc matu mazgāšanas ieklāj tos matos, izņemot uz matu saknēm, un paturi 2-5 minūtes. Ja neesi steigā un tev ir pietiekami laika, tad velti laiku un ieklāj matu masku matos uz 20 minūtēm intensīvākam efektam.

Matu kopšana izmantojot tikai šampūnu un kondicionieri ir pats minimums, ko vari darīt skaistu un veselīgu matu iegūšanai vai uzturēšanai. Iepazīsti STENDERS matu maskas un izvēlies dabiskus produktus patiesi skaistas matu rotas iegūšanai.