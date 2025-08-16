«Velopatruļas» kampaņas ietvaros aicina par velti pārbaudīt velosipēdu tehnisko stāvokli

Satiksmes dalībnieku informēšana un izglītošana pamazām uzlabo ceļu satiksmes drošību Latvijā, tomēr darāmā joprojām ir daudz, jo īpaši jautājumā par mazāk aizsargāto dalībnieku drošu iekļaušanos satiksmē. Turpinot pērn iesākto, apdrošināšanas akciju sabiedrība «BTA Baltic Insurance Company» (turpmāk – BTA) sadarbībā ar Valsts policiju, Rīgas valstspilsētas pašvaldības policiju un Policistu Velobiedrību arī šovasar rīko informatīvo kampaņu «Velopatruļa», kuras ietvaros velosipēdistiem un elektrisko skrejriteņu vadītājiem atgādinās par būtiskākajiem drošības aspektiem un bez maksas pārbaudīs braucamrīku tehnisko stāvokli. Pirmie kampaņas pasākumi notiks no 14. līdz 16. augustam pie iepirkšanās centra «Akropole ALFA».
Valsts policijas statistika par ceļu satiksmes negadījumiem ar velosipēdu un elektroskrejriteņu iesaisti atklāj skumju ainu. 2024. gadā ceļu satiksmes negadījumos cieta 565 velosipēdisti, no kuriem 6 gāja bojā. Šā gada nepilnos septiņos mēnešos cietušo skaits sasniedzis jau 274 personas, un diemžēl pieciem velosipēdistiem negadījumi beigušies letāli. No visiem pusotra gada periodā avārijās savainotajiem 197 bijuši nepilngadīgie. Vienam bērnam brauciens beidzies letāli.
Elektroskrejriteņu vadītāji pērn iekļuva 350 satiksmes negadījumos, un 245 no tiem nācās meklēt mediķu palīdzību, bet viens elektroskrejriteņa vadītājs gāja bojā. Šogad cietušo skaits sasniedzis jau 106 personas. Negadījumos ar elektrisko skrejriteņu iesaisti iezīmējas nepatīkama tendence – ja pērn tikai katrs sestais ievainotais jeb 46 no visiem bija bērni, tad šogad to īpatsvars ir teju divkāršojies. Ārstu palīdzība bija nepieciešama 31 nepilngadīgajam jeb nepilniem 30% no visiem cietušajiem.
Šie dati ir nepārprotams apliecinājums, ka sabiedrībā jāstiprina izpratne par dažādu transporta līdzekļu un arī gājēju drošu līdzāspastāvēšanu satiksmē. Īpaši nopietns darbs nepieciešams ar bērniem un jauniešiem, kuri vēl tikai apgūst ceļu satiksmes noteikumus. «Velopatruļas» teltī interesenti varēs iegūt informāciju par ceļu satiksmes noteikumiem, kas attiecas uz riteņbraucējiem un elektrisko skrejriteņu vadīšanu, saņemt padomus par drošu braukšanu pilsētās un lauku apvidos, un uzzināt, kā izvairīties no biežāk sastopamajiem riskiem un nelaimes gadījumiem.
«Pagājušajā vasarā veiksmīgi aizsākām «Velopatruļas» kampaņu, vēršot sabiedrības uzmanību uz drošas braukšanas pamatprincipiem. Šogad turpināsim šo darbu, kopā ar policistiem stāstot jaunajiem satiksmes dalībniekiem, kā mazināt riskus uz ceļa, kā pārbaudīt transporta līdzekļu tehnisko stāvokli un arī kā sevi pasargāt no negaidītiem izdevumiem, ja sanācis iekļūt negadījumā. Aicinām visus interesentus ierasties ar ikdienā izmantotajiem velosipēdiem, jo «Velopatruļas» speciālisti par velti veiks to tehnisko novērtējumu,» stāsta BTA valdes locekle Evija Matveja.
«Velopatruļas» pasākumu laikā būs iespējams iegādāties Velopolisi – apdrošināšanas polisi, kas kompensē cietušā riteņbraucēja savainojumu ārstēšanu, nodrošina civiltiesisko aizsardzību, ja negadījumā cietusi trešā persona, atlīdzina velosipēda vērtību zādzības gadījumā, kā arī sedz tā remonta izdevumus,. Apmeklētāji varēs vairāk uzzināt par Velo Plus apdrošināšanu, kas iekļauj arī citus aktīvās atpūtas līdzekļus, tostarp skrejriteņus.
“Valsts policija pozitīvi vērtē jebkuru iniciatīvu, kas vērsta uz satiksmes drošības uzlabošanu, īpaši attiecībā uz mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Aplūkojot statistiku, varam secināt, ka joprojām bieži negadījumos cieš velosipēdisti un elektroskrejriteņu vadītāji, diemžēl tostarp bērni. Preventīvs darbs, tostarp satiksmes dalībnieku informēšana par ceļu satiksmes noteikumiem un drošību, piedaloties satiksmē, ir būtisks priekšnoteikums tam, lai samazinātu negadījumu skaitu. Tādēļ Valsts policija atbalsta akcijas “Velopatruļa” aktivitātes, lai kopīgi veicinātu atbildīgu un drošu pārvietošanos satiksmē,” uzsver Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līna Bagdone.
«Velopatruļas» komanda būs satiekama pie i/c «Akropole ALFA» B ieejas šajos datumos:
- 14. augusts, 17.00-20.00;
- 15.augusts, 16.00-19.00;
- 16. augusts, 13.00-16.00;
- 28. augusts, 17.00-20.00;
- 29.augusts, 16.00-19.00;
- 30. augusts, 13.00-16.00;
