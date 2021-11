Valodu skola Mirtego piedāvā plaša klāsta mācību iespējas. Viens no mūsu populārākajiem pakalpojumiem ir angļu valodas kursi online. Esam izveidojuši mācību procesu, kas gan grupās, gan individuāli dod iespēju apgūt dažādas valodas. Kursi piemēroti kā tiem, kas sāk valodas apmācību no nulles, tā tiem, kam jau ir priekšzināšanas.

Mirtego nodrošina kvalitatīvu, saturisku un rezultatīvu kursu programmu, un ne velti valodu skolai piešķirts Latvijas Republikas Izglītības iestādes statuss. Mirtego ir izveidots ērts rīks, kas veidots tieši svešvalodu online mācībām. Katram studentam ir savs kabinets, kurā ērti organizēt nodarbības, saskaņojot ar pasniedzēju, jums ērtā laikā. Mirtego piedāvā dažādas valodas, ko pasniedz zinoši pasniedzēji. Protams, ikvienas zināšanas ir bagātība. Jautāsiet – kādas valodas ir vērts apgūt? Īsā atbilde, katram pēc saviem mērķiem un interesēm, bet esam apkopojuši valodas, kam šobrīd ir liels potenciāls.

Valodas, kuras ir vērts apgūt

Protams, valoda, kurā notiek lielākā daļa starptautiskās komunikācijas ir tieši angļu valoda. Ne velti angļu valodas kursi online ir viens no valodu skolas Mirtego populārākajiem pakalpojumiem. Bet ir vairākas valodas, kas šobrīd ir īpaši populāras. Pasaules mērogā šobrīd visnoderīgāk apgūt ķīniešu valodu. Šī valoda ne tikai paver plašas biznesa iespējas, bet tās mācīšanās palīdz attīstīt intelektu un smadzeņu darbību. Interesanti, ka tieši šī valoda savas sarežģītības dēļ nodarbina visvairāk pelēko šūnu. Vēl viena no valodām, kas spēlē lielu lomu starptautiskajā tirgū ir spāņu valoda. To izmanto lielākā daļa Latīņamerikas un vairākas valstis Eiropā. Un vēl viena valoda, kas atver vairākas durvis Eiropā, ir franču. Tā joprojām ir starp 20 izmantotākajām valodām pasaulē. Franču valodas kursus un visu pārējo valodu kursus atradīsiet mūsu plašajā valodu kursu arhīvā.

Ja arī jūs ir ieinteresējuši angļu valodas kursi online vai kādas citas valodas apguves iespējas, piesakieties bezmaksas pirmajai nodarbībai. Šīs nodarbības laikā, izzinot jūsu vēlmes un vajadzības, ieteiksim jums piemērotāko pasniedzēju, sniegsim ieskatu kā notiek nodarbības, novērtēsim jau esošās zināšanas un ieteiksim kā turpināt mācību procesu. Kā pieteikties? Pavisam vienkārši – aizpildot pieteikuma anketu, kuru atradīsiet Mirtego mājaslapā.