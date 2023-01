Vai zini, kam pārdod savu mežu?

Latvijā šobrīd nebūt netrūkst uzņēmumu, kuri piedāvā meža īpašniekiem pārdot sev piederošās meža platības, un pēdējā laikā daudzi no tiem izvērš agresīvas reklāmas aktivitātes. Iemesls tam ir gaužām vienkāršs – meži ir Latvijas lielākais dabas resurss, un katrs no šiem uzpircējiem vēlas to izmantot, lai nopelnītu, turklāt nereti tas notiek uz meža īpašnieku rēķina. Patiesībā, vairāk nekā 90% uzņēmumu, kas Latvijā pērk mežus , tostarp daudzi nozīmīgi un pazīstami tirgus spēlētāji, ir tikai starpnieki, pēc tam šīm platībām nonākot jau citu uzņēmumu īpašumā.

Lielākie meža īpašnieki Latvijā

Apskatot valstī lielāko meža īpašnieku sarakstu , vien retais, kurš ikdienā nav saistīts ar mežsaimniecības jomu, atpazīs lielāko daļu no šiem uzņēmumiem. Tikmēr uzņēmumi, kuri aktīvi reklamējas un piedāvā meža īpašniekiem pārdot viņiem piederošos meža zemes gabalus, sarakstā nav atrodami. Lielākoties šajā sarakstā atrodamie uzņēmumi ir saistīti ar skandināvu mežrūpniecības uzņēmumiem vai dažādiem investīciju fondiem. Tā, piemēram, pieci no divdesmit šajā sarakstā atrodamajiem uzņēmumiem pieder zviedru mežsaimniecības milzim Sodra, tāpat vēl vairāki no tiem pastarpināti pieder pazīstamajam IKEA . Šie uzņēmumi uz sev piederošajām meža platībām skatās kā uz ilgtermiņa investīcijām, savukārt ļoti daudzi no meža uzpircējiem mežus iegādājas ar nolūku ātri vien pārdot tos tālāk šiem te lielajiem meža īpašniekiem – turklāt bieži vien par krietni lielāku summu nekā tie iegādāti, jo meža sākotnējais īpašnieks pārdevis to par zemāku cenu nekā patiesā tirgus vērtība. Līdz ar to, daudzi mazie meža īpašnieki paliek zaudētājos savas nezināšanas dēļ.

Kā atpazīt starpnieku?

Protams, var saprast to, ka ne katram ir laiks iedziļināties meža nozares procesos, īpaši ņemot vērā to, ka tie ir visai sarežģīti. Turklāt bieži vien par motivāciju meža pārdošanai kalpo steidzami nepieciešami finanšu līdzekļi, kas lēmuma pieņemšanai atvēlēto laiku samazina vēl vairāk. Tomēr ir dažas lietas, ko vērts ņemt vērā, lai padarītu meža pārdošanas procesu sev pēc iespējas izdevīgāku. Pirmkārt, ieteicams izvairīties no meža zemju uzpircējiem, kas cenšas šo procesu bez vajadzības steidzināt. Tas, visticamāk, norāda uz to, ka, zemes īpašniekam, nesasteidzot lēmumu, lai kārtīgi izvērtētu savas iespējas, izdotos saņemt lielāku ieguvumu no zemes pārdošanas, jo uzpircējs apzinās, ka viņu piedāvātā cena patiesībā ir zemāka par reālo vērtību. Otrkārt, nevajadzētu uzķerties uz dažādām akcijām un loterijām, kurās tiek piedāvāta iespēja piedalīties, pārdodot mežu noteiktam uzņēmumam. To pastāvēšana vien jau norāda uz to, ka katrs noslēgtais darījums konkrētajam uzpircējam rada garantētu peļņu, kas, iespējams, pat pārsniedz visas loterijas balvu fondu.

Kā iegūt maksimālo vērtību no meža pārdošanas darījuma?

Ja domājat par sava meža īpašuma pārdošanu, svarīgākais padoms patiešām būtu bez nepieciešamības to nesasteigt un kārtīgi izvērtēt visas iespējas. Un, protams, izvairīties no augstāk aprakstīto ātras pelņas un citu apšaubāmu labumu solītāju piedāvājumiem. Tāpat, ja šāda iespēja pastāv, ieteicams sazināties ar kādu no uzņēmumiem, kas piedāvā konsultācijas mežu īpašniekiem. Protams, arī šajā gadījumā meža īpašniekam būs jāmaksā konsultantam noteikta daļa no darījuma summas par sniegto palīdzību, tomēr vērts atcerēties, ka šo konsultantu interesēs ir tas, lai konkrētais īpašums tiktu pārdots pēc iespējas dārgāk. Līdz ar to, ieguvums tāpat varētu būt lielāks nekā par konsultācijām samaksātā summa. Turklāt darījums, visticamāk, tiks slēgts tieši ar galējo pircēju, ļaujot uzzināt, kā īpašumā mežs nonāks tālāk.