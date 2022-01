Tīrs un svaigs gaiss bērnistabā – kādēļ svarīgi?

Daudziem cilvēkiem ir stingrs ieradums – neatkarīgi no gaisa temperatūras, regulāri atvērt mājokļa logus, lai ielaistu telpās tīru un svaigu gaisu. Taču, vai tam patiesi ir kāds ieguvums? Turpiniet lasīt šo rakstu un uzziniet, kādēļ īpaši svarīgi, lai bērnistabā būtu tīrs un svaigs gaiss!

Lai atbrīvotos no sasmakuša gaisa

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ bērnistabu vajadzētu regulāri vēdināt – lai atbrīvotos no sasmakuša gaisa. Varētu izklausīties neticami, taču gaiss telpā parasti ir vairāk piesārņots nekā gaiss ārā – pilsētā. Skābeklis ir nepieciešams, lai organisms funkcionētu pareizi, savukārt gaiss, kurš atrodas telpā, nesatur tik daudz skābekļa kā svaigais gaiss no ārpuses.

Lai izvairītos no pelējuma

Siltos, tumšos un mitros apstākļos mēdz rasties pelējums, tādēļ bērnistabā regulāri vajadzētu ielaist svaigu gaisu. Īpašs pelējuma risks pastāv zem gultas matrača, savukārt, ja bērns guļ pelējumā, viņam var rasties smagas alerģiskas reakcijas.

Tāpat pelējums var pasliktināt pašsajūtu, samazināt darbaspējas un arī sabojāt telpas interjeru. Vēdinot bērnistabu, vajadzētu izpurināt veļu un pagriezt matraci otrādi.

Lai atbrīvotos no putekļiem



Mēs visi zinām, ka putekļi ir itin visur, savukārt, atverot logu, iespējams atbrīvoties no putekļu ērcītēm, kuras putekļu sūcējs nav savācis. Tīrs un svaigs gaiss bērnistabā palīdzēs nodrošināt, ka bērnam nerodas alerģiska reakcija no putekļiem.

Lai parūpētos par svaigu aromātu

Tīrs un svaigs gaiss pavisam noteikti smaržo daudz patīkamāk nekā sastāvējies gaiss. Nav noslēpums, ka var būt sarežģīti pieradināt bērnu pie atsevišķas telpas, savukārt patīkama atmosfēra un arī aromāts var palīdzēt bērnam adaptēties un veicināt vēlmi uzturēties savā istabā.

Lai nodrošinātu labākas koncentrēšanās spējas

Bērnistaba paredzēta ne vien atpūtai un rotaļām, bet arī, lai apgūtu nozīmīgas prasmes, kā piemēram lasīšana un rakstīšana. Tīrs un svaigs gaiss nodrošina labākas koncentrēšanās spējas, stimulē smadzeņu darbību, uzlabo atmiņu un samazina stresa līmeni, kas bērnam var rasties mācību procesā.

Lai uzlabotu veselību

Ir daudz un dažādi veidi, kā uzlabot veselību, taču ir zinātniski pierādīts, ka pat neliels gaisa daudzums uzlabo asinsspiedienu un sirdsdarbību, veicina spēcīgāku imūnsistēmu, augstāku serotonīna (laimes hormona) līmeni un pat veicina gremošanu.

Bērnībā ir ļoti svarīgi iemācīt bērnam parūpēties par savu veselību un labklājību, un istabas vēdināšana ir neliels, taču lielisks ieradums, kas noderēs visas dzīves garumā! Turklāt Jums navregulāri jātur durvis vai logi plaši atvērti – tā vietā vienkārši atstājiet mazu spraugu visas dienas garumā.

Lai izvairītos no vīrusiem un baktērijām

Viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ bērnistabā regulāri vajadzētu ielaist tīru un svaigu gaisu – lai atbrīvotos no vīrusiem un baktērijām, kuri mēdz slēpties slēgtās telpās. Īpaši aktuāli tas ir tagad, kad iepriekš nezināms vīruss pārņēmis pasauli un cilvēki meklē veidus, kā būt drošībā.

Lai uzturētu vienmērīgu gaisa apmaiņu, var noderēt tāda ierīce kā ventilators. Jāņem vērā arī gaisa kvalitāte – ja gaiss ir mitrs, telpā vajadzētu izvietot mitruma savācēju, savukārt, ja gaiss ir sauss, telpā vajadzētu izvietot gaisa mitrinātāju. Veselība vienmēr jātur zelta vērtē, tādēļ, ja pašreiz trūkst finanses šādas ierīces iegādei, iespējams, var palīdzēt nebankas aizdevums internetā . Pirms kredīta noformēšanas vienmēr svarīgi izvērtēt savu maksātspēju.

Parūpējieties par mājokļa telpu kvalitāti, savu un savu bērnu veselību – atveriet ne tikai bērnistabas, bet arī citu mājokļa telpu logus un vērojiet, kā pašsajūta mainās uz labo pusi!