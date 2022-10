Skaistuma skulptors – plastikas ķirurgs

Pie tā, ka plastikas ķirurģija jau ilgu laiku vairs nav Holivudas jeb augstākās sabiedrības privilēģija, esam pieraduši. Turklāt plastikas ķirurgi veic operācijas ne tikai tiem, kuri vēlas uzlabot savu ārējo izskatu, būt jauneklīgāki, paša un citu acīs pievilcīgāki, bet arī pacientiem, kuriem plastikas kirurģija ir nepieciešamība, lai dzīves kvalitāte būtu pilnvērtīga – gan fiziskajā, gan psihoemocionālajā ziņā.

Par to, kā plastikas ķirurģija jums var palīdzēt justies labāk, saruna ar “Veselības centrs 4” filiāles “Dermatoloģijas klīnika” plastikas ķirurģi Nonnu Tomiševu.

“Plastisko operāciju izvēle un pieprasījums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem – no cilvēka tautības, piederības kādai sociālajai grupai, tradīcijām, piemēram, Brazīlijā, arī Turcijā un dažās citās valstīs pirmajā vietā būs sēžas skulpturēšana. Latvijā to izvēlētos tikai retais. Tāpat nozīmīgs faktors ir ģenētika – ir cilvēki, kuriem, piemēram, nekad nebūs sirmu matu. Tāpat to, vai sievietei pēc dzemdībām būs vai nebūs strijas, nosaka ģenētika. Ļoti svarīgs ir pēcdzemdību un pirmsklimaktēriskais periods sievietēm, kad rodas hormonāls disbalanss”, stāsta dr. Tomiševa.

Ārste uzsver, ka plastikas ķirurģijā ir divas sadaļas – estētiskā ķirurģija un rekonstruktīvā plastikas ķirurģija: estētiskā ķirurģija nodarbojas ar cilvēka izskata uzlabošanu, novecošanās problēmu risināšanu, iedzimtu īpatnību novēršanu. Savukārt rekonstruktīvā plastikas ķirurģija nodarbojas ar iedzimtu anomāliju, traumu seku, onkoloģisku slimību seku mazināšanu, likvidēšanu. Abas ir vienlīdz nozīmīgas, jo palīdz risināt daudzas problēmas katram pacientam individuāli.

“Mēs, plastikas ķirurgi, esam kā skaisto formu skulptori. Protams, ka gadiem ejot cilvēka ķermenis zaudē jauneklīgās aprises – pat, ja nav radies liekais svars, bet ir samazinājies, piemēram, muskuļu tonuss un parādās diastāze un nabas trūce. Man ir liela vēlme palīdzēt cilvēka ķermenim “savākties”, lai atkal būtu forma, kuru izcelt, lai mēs būtu stalti, pārliecināti par sevi”, atklāj plastikas ķirurģe N. Tomiševa.

Plastikas operācijas veic gan sievietēm, gan vīriešiem un atsevišķas, piemēram, ausu plastiku arī bērniem.

Mūsdienās Latvijā sievietēm visbiežāk tiek veiktas krūšu palielināšanas, krūšu samazināšanas un krūšu pacelšanas operācijas, acu plakstiņu korekcija, kā arī liposakcija jeb tauku atsūkšana. Prioritātes sievietēm mainās līdz ar dzīves situāciju – kamēr sievietei nav piedzimuši bērni, visaktuālākās ir skaistas krūtis, pēc bērnu piedzimšanas – gan krūtis, gan vēdera forma, gan acu plakstiņi. Vīriešiem biežāk veiktās operācijas ir acu plakstiņu korekcija, ginekomastija (krūšu audu augšana, var būt gan jauniešiem, gan vecākiem vīriešiem), kā arī vēdera korekcija ar liposakciju.

Interesanti, ka Covid-19 infekcijas izplatības un nepieciešamības valkāt sejas maskas dēļ ir izteikti pieaudzis acu plakstiņu operāciju skaits. Cilvēki ir ievērojuši, cik liela nozīme sejas izskatā ir acīm, cik tas svarīgi tomēr ir arī savstarpējā komunikācijā – cik izteiksmīgas ir acis, ka tās daudz par mums pasaka: vai izskatāmies noguruši, vai pavirši izturamies pret savu “dvēseles spoguli”.

Kāds paradokss ir tajā, ka cilvēki, kuri vēlētos uzlabot vai palielināt kādas ķermeņa daļas aprises, izmantojot paša ķermeņa audus, piemēram, taukaudus, viņiem šo audu trūkst, jo ir pārāk mazs zemādas tauku slānis. Taču tas nenozīmē, ka tam nav risinājuma – mūsdienās ir ļoti moderni, labi implanti, kurus iespējams izmantot gandrīz jebkurai problēmzonai.

Dr. Nonna Tomiševa stāsta, ka, piemēram, Skandināvijā plaši izmanto zoda daļas implantus. Tie var uzlabot sejas-kakla leņķi, uzlabot sejas proporcijas, vīriešiem var piešķirt vīrišķīgāku izskatu. Īpaši noderīgi šādi implanti ir, ja zoda daļa ir bijusi traumēta, ir bijušas kādas attīstības patoloģijas. Arī kāju ikru zonas formu lieliski var uzlabot, izmantojot implantus, lai apakšstilbi neizskatītos neformīgi. Bieži vien šī ķermeņa skulpturēšanas metode ļoti palīdz cilvēkiem ar muskuļu distrofiju u.c.

Nonna Tomiševa

Plastikas ķirurģe, mikroķirurģe, veic ķermeņa estētiskās, kā arī rokas un rekonstruktīvās operācijas.