Privātmāju īpašniekiem atmaksājas apdrošināt arī dārzu un tā aprīkojumu

Apdrošinot nekustamo īpašumu, daļa privātmāju īpašnieku joprojām galvenokārt parūpējas par dzīvojamo ēku un tajā esošo iedzīvi. Taču statistika rāda, ka viensētās atjaunošanas darbi bieži vien nepieciešami pavisam citām lietām – labiekārtojuma konstrukcijām. Pēkšņo vētru, spēcīgo lietavu un arī sadzīvisku negadījumu dēļ cieš žogs ap teritoriju, terase, siltumnīca vai batuts. Apdrošināšanas akciju sabiedrības «BTA Baltic Insurance Company» (turpmāk – BTA) apkopotie dati rāda, ka labiekārtojumam nodarīto postījumu vidējās izmaksas ir 1305 eiro, un neapdrošinātajos īpašumos saimniekiem tās jāsedz no savas kabatas.
Vēja brāzmas gaisā pacelta siltumnīca piezemējas uz teritoriju iežogojošās sētas, salaužot tās dēļus kā skalus. Batuts apgāžas, atraujas no zemes un aizlido kaimiņu mājas pagalmā. Vētrā nolauzts koks uzgāžas uz pirts jumta, izsitot tajā caurumu. Ilgstošas lietavas appludina terasi vai lapeni, sabojājot tajā esošās dārza mēbeles. Vai malkas kravu atvedušās kravas automašīnas vadītājs pārrēķinās, manevrējot šaurajā pagalma iebrauktuvē, un izgāž žoga vārtus. Šie ir tikai daži no daudziem simtiem līdzīgu aprakstu, kādus BTA atlīdzības pieteikumos saņem no Nekustamo īpašumu apdrošināšanas klientiem. Īpaši daudz tādu ienāk pēc spēcīgām vētrām, kādas Latvijā aizvadītajos gados piedzīvotas nepatīkami bieži.
«Izvēloties nekustamā īpašuma apdrošināšanu, saimniekiem vajadzētu rūpīgi izvērtēt visas teritorijā esošās konstrukcijas un to atrašanās vietu. Ja siltumnīca atrodas klajā laukā, pastāv augsts risks, ka vētra varētu to sapostīt. Ja ap dārza lapeni aug veci koki, ļoti iespējams, ka tai kādā dienā uzkritīs nolūzis zars. Ieplakās esošās teritorijas lietainos gadalaikos pastiprināti cieš no plūdiem. Tieši tādēļ BTA Nekustamā īpašuma apdrošināšana ir visaptveroša – tajā var iekļaut teju visu, kas atrodas mājsaimniecības teritorijā, arī saules paneļus un mājā esošos viedtālruņus. Kopā ar Privātīpašuma apdrošināšanu var iegādāties arī mājokļa palīdzības komplektu, kas nodrošinās atslēdznieka, santehniķa, elektriķa vai pat arborista palīdzību nelaimes gadījumos,» sola BTA Risku parakstīšanas departamenta direktors Oskars Zvejnieks. Tieši šobrīd BTA Nekustamā īpašuma apdrošināšanas polisi iespējams noformēt krietni izdevīgāk – ar 20 % atlaidi.
Statistika rāda, ka visbiežāk cieš žogs, tad terase un siltumnīcas. Atlīdzība tiek pieteikta arī par sabojātām lapenēm, bērnu mājiņām vai rotaļu laukumu konstrukcijām un baseiniem.
Aktīvākie «ļaundari» ir teritorijā vai tās tuvumā augošie koki, kas vēja brāzmās tiek izgāzti no zemes vai zaudē zarus. Diemžēl blīvi apbūvētos pagalmos kritienā parasti cieš kāda labiekārtojuma konstrukcija vai pati dzīvojamā ēka. Biežāk nekā gribētos vētrā lido lieli priekšmeti kā batuti un siltumnīcas. Pat ja saimnieki tos ir centušies nostiprināt, viengabala konstrukcijas ir kā buras, tādēļ vējš spēj tās viegli pacelt gaisā.
Postījumus īpašumam mēdz nodarīt arī paši iemītnieki, neuzmanīgi braucot ar automašīnu vai dārza tehniku.
