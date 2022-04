Populārākie alkoholiskie dzērieni un interesanti fakti par tiem

Gandrīz katrā valstī ir savs tradicionālais alkoholiskais dzēriens, jo lielākajai daļai no tiem ir vairāku simtu sena pagatavošanas vēsture. Tāpēc katrs no tiem ir pulcinājis pietiekoši daudz interesantu faktu par visdažādākajām tēmām. Lietojot ar mēru, stiprie alkoholiskie dzērieni var samazināt sirdslēkmes, insulta vai artēriju slimību risku. Tas tāpēc, ka neliels alkohola daudzums var paaugstināt jūsu ABL (“labā” holesterīna) līmeni.

Konjaks

Visi konjaki ir brendiji, taču visus brendijus nevar saukt par konjakiem. Pastāv stingra likumdošana, kura paredz to, ka brendiju drīkst saukt par konjaku tikai tad, ja tas ražots Francijas pilsētas Konjakas apvidū. Konjaks tiek ražots no vīna, taču labam vīnam vajag vecus vīnogulājus, bet konjakam ne vecākus kā 30 gadi. Francijā konjaku nedzer, bet uzskata par eksporta preci. Šis alkoholiskais dzēriens uzlabo apetīti un vielmaiņas procesu. To var pievienot tējai vai kafijai un pavisam noteikti izdosies atbrīvoties no kakla iekaisuma vai mazināt temperatūru saaukstēšanās laikā.

Degvīns

Tā kā degvīns ir neitrāls dzēriens, tad to ir viegli jaukt ar citiem alkoholiskajiem dzērieniem. Turklāt vistīrākais alkoholiskais dzēriens uz zemes, esot tieši degvīns, jo tas satur maz eļļu sajaukumu. No krievu valodas vodka ir atvasinājums no vārda “voda”, kas nozīmē ūdens. Degvīns ir ļoti labs dezinfekcijas līdzeklis brūcēm un bieži palīdz pret zobu sāpēm. Atšķirībā no citiem alkoholiskajiem dzērieniem degvīnam ir derīguma termiņš, ar laiku tas var kļūt nelietojams, tāpēc ieteicams izlietot 12 mēnešu laikā, bet uz pudeles vienmēr būs norādīts datums līdz kuram būtu ietecams izlietot.

Tekila

Tekila ir augu izcelsmes dzēriens, kas ir izgatavots no zilās agaves. Būtībā tekilas ražošanai izmanto auga serdi, kas satur “medus ūdeni” jeb akvamielu. Tekilas cienītājiem patīk izbaudīt tās garšu un aromātu, tāpēc viņi to nedzer šotos, kā lielākā daļa pasaules. Tā vietā viņi iemalko tekilu no īpašas tekilas glāzes vai brendija sniftera. Lielākā daļa cilvēku dzer tekilu, taču citi izmanto šos dzērienu, lai pagatavotu gardas maltītes. No šī dzēriena iespējams pagatavot gvakamoli, vistas fajitas, tekilas sviestu un karameļu kukurūzu, un vēl citus gardumus!

Absints

Absintu patiesībā izgudroja franču ārsts Pjērs Ordinārs, destilējot vērmeles un vairākus citus zālaugus. Lai gan mūsdienās tas var šķist dīvaini, tolaik tas tika uzskatīts par līdzekli, kas palīdz pacientiem dažādu slimību ārstēšanai. Tā kā absints satur 50-70 % alkohola, tad absintu iesaka baudīt atbildīgi un pastāv pat mīts, ka, baudot šo dzērienu var izdoties satikt “Zaļo feju”.

Rums

Rumu uzskata par visvecāko alkoholisko dzērienu uz zemes, un turklāt šis ir pirmais dzēriens, ko baudīja prieka pēc, nevis medicīniskos nolūkos. Rums ir bijis arī maksas vienība, it īpaši strādniekiem uz kuģa, kuriem tā bija daļa no samaksas par darbu. Cilvēki 19. gadsimtā rumu izmantoja, lai mazgātu galvu, jo ticēja, ka tas palīdz pret matu izkrišanu un var padarīt tos biezākus.

Limoncello

Limoncello ir ļoti populārs liķieris, kas nāk no Itālijas un pastāv jau vismaz gadsimtu, taču tā precīza izcelsme joprojām nav skaidra. Oriģinālo Limoncello nevar pagatavot no visu veidu citroniem, tiek izmantota noteikta šķirne – Oval Sorrento, turklāt ieteicams tos vislabāk novākt pusdienlaikā. Limoncello ir salds liķieris ar izteiktu citronu garšu, jo tā gatavošanai tiek izmantots gan pats citrona mīkstums, gan miza.

