Pirmais iespaids par uzņēmumu rodas uz tā sliekšņa

Mēdz teikt, ka pirmo iespaidu var radīt tikai vienu reizi, un priekšstats par uzņēmumu rodas nevis tad, kad darbinieks uzrunā apmeklētāju, bet gan brīdī, kad apmeklētājs atver durvis un šķērso uzņēmuma slieksni. Ideāls veids, kā pirmo iespaidu padarīt tiešām labu, ir personalizēti dizaina paklāji, kuri kļūst arvien populārāki gan lielos, gan mazos uzņēmumos. Kas ir logo paklāji, kādiem uzņēmumiem tie piemēroti, vai tie ir draudzīgi videi un kāpēc tos meklēt tieši uzņēmumā “Elis” – to visu lasiet šī raksta turpinājumā.

Kas ir logo paklāji jeb personalizēti dizaina paklāji un kādiem uzņēmumiem tie ir piemēroti?

Logo jeb personalizētu maināmo paklāju dizainu izvēlas pats uzņēmums. Dizaina paklāji ir augstas kvalitātes maināmie paklāji, uz kuriem atspoguļots logo, simbols vai vēstījums, ko uzņēmums vēlas nodot saviem apmeklētājiem, klientiem vai darbiniekiem. Bez papildus izmaksām mūsu dizaineru komanda pārvērtīs Jūsu ideju reālā skicē, lai varat ieraudzīt, kā paklājs izskatīsies Jūsu telpās.

Kā tas strādā?

Elis dizaineris uzzīmēs dažādu paklāju 3D skices Jūsu vidē;

Kad izvēle izdarīta, radīsim Jūsu individuālo paklāju;

Nodrošināsim tam izcilu servisu!

Kā maināmie dizaina paklāji ietekmē uzņēmuma tēlu?

Vai esat mēģinājuši iztēloties, ka uzņēmuma telpu grīdas var kalpot kā reklāmas laukums? Uz logo paklāja izvietota informācija ir viegli pamanāma un uztverama. Telpas interjeram pieskaņots dizaina paklājs, personalizēts vēstījums, sveiciens, norāde vai vienkārši uzņēmuma vai produkta logo uz paklāja atspoguļo uzņēmuma attieksmi pret detaļām un veido vienotu un pārdomātu komunikāciju. Līdzās tam maināmie paklāji ļaus saglabāt nemainīgi augstu tīrību telpās, īpaši ziemas, pavasara un rudens sezonās.

Bezgalīgas paklāja apdrukas iespējas

Pieredze rāda, ka uz paklāja var drukāt jebko, attēlam vienmēr būs ļoti laba kvalitāte. Sākot no neliela izmēra logo, simbola vai teksta, beidzot ar 3D objektu vai fotogrāfiju druku – gan attēla detaļas, gan krāsu pārejas izskatīsies lieliski. Uzņēmuma “Elis” piedāvājums ietver dažādas formas dizaina paklājus un 150 krāsu toņus, taču, ja klientam nepieciešami nestandarta dizaina paklāji, arī tādi tiks nodrošināti. Piemērots risinājums atradīsies gan nelielām priekštelpām, gan lielām zālēm.

Vai dizaina paklāji ir draudzīgi videi?

Jautājums par ilgtspēju un videi draudzīgu darbību kļūst arvien aktuālāks, daudzi uzņēmēji to uzskata par nozīmīgu aspektu paklāju servisa nodrošināšanā. Ja runājam par uzņēmuma “Elis” maināmajiem paklājiem, tad vidi saudzējošiem risinājumiem un ilgtspējīgas attīstības darbībai tiek pievērsta īpaša uzmanība. Izturīgā un higiēniskā paklāja neilona šķiedru gatavo no pasaules ūdeņos savāktiem, pārstrādātiem zvejas tīkliem, un iegūtais ECONYL materiāls ir ilgtspējīgs, izturīgs un viegli kopjams.

