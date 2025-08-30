Pērn skolā traumas guva vairāk nekā 820 bērni 

Jauna mācību gada sākums ir piemērots brīdis, lai vecāki parūpētos par skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem. Lai arī sabiedrībā iesakņojies uzskats, ka bērnu veselībai bīstamākie ir vasaras brīvlaika mēneši, apdrošināšanas akciju sabiedrības «BTA Baltic Insurance Company» (turpmāk – BTA) statistika rāda, ka arī skolā bērni sastopas ar gana bīstamām situācijām. 2024. gadā skolas sezonā bērni guva traumas katru dienu, visbiežāk – tieši septembrī.
Dati par nelaimes gadījumu apdrošināšanu 2024. gadā izceļ vairākas bīstamas situācijas, kādās mācību iestādēs nonāk bērni. «Īpaši sarežģīti ir jaunā mācību gada pirmie mēneši. Acīmredzot bērni ir aizmirsuši par piesardzību, atrodoties lielākā pūlī, vai arī draugu satikšanas prieks apslāpē modrību, tādēļ savainojumi tiek gūti pavisam vienkāršās situācijās. Gados jaunākie mēdz krist, pa skolas kāpnēm steidzoties uz ēdamzāli vai mājup, kā arī savainojumi tiek gūti, neapdomīgi grūstoties klasē vai pārāk aktīvi rotaļājoties gaiteņos. Bērniem problēmas sagādā arī sporta stundas. Nonākot vienā futbola vai basketbola laukumā, bērni mēdz ieiet azartā, pārcenšas un gūst savainojumus. Visbiežāk tie ir potītes vai citu locītavu izmežģījumi, saišu sastiepumi un sasitumi,» problēmas ieskicē BTA Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Ivo Danče.
Ievērojama riska grupa mācību gada laikā ir fiziski aktīvie bērni, jo īpaši jaunie futbolisti un volejbolisti. Viņu gūto savainojumu ārstēšana parasti izmaksā visdārgāk, tādēļ sportojošiem bērniem noteikti būtu nepieciešama Nelaimes gadījumu apdrošināšana. Rudenī bieži vien atsākas intensīvāki treniņi dažādos sporta veidos, kas nozīmē arī vairāk iespēju satraumēties. Skolas mēnešos riska grupā nonāk arī fiziski mazāk aktīvie skolēni, kuri brīvlaikā neiesaistās sportiskās aktivitātēs un izvairās no pārgalvīgas braukšanas ar velosipēdu, skrituļdēli vai elektrisko skrejriteni. Mācību gads īpaši izaicinošs ir tiem, kurus vecāki vasarā pastiprināti uzrauga un neļauj pārbaudīt savu spēju robežas. Nonākuši vienaudžu vidū, šie bērni nereti grib darīt to pašu, ko fiziski attīstītākie vienaudži, un tādēļ iekuļas nepatikšanās.
Traumu ārstēšana ir dārga. 2024. gadā BTA vidēji par katra savainotā bērna medicīnisko aprūpi izmaksāja 120 eiro atlīdzību, bet šogad vidējā summa jau pieaugusi līdz 127 eiro. BTA Nelaimes gadījumu apdrošināšana sedz ikdienišķās situācijās gūtu savainojumu ārstēšanas izmaksas. Sportojošo bērnu vecāki var veikt papildu apdrošināšanu, izvēloties atzīmi «Aktivitātes». Tad aizsardzībā tiek iekļautas visu veidu individuālās un organizētās fiziskās aktivitātes – gan treniņi, gan sacensības hobija vai amatieru līmenī. Šāda apdrošināšana aptver visus populārākos bērnu sporta veidus, turklāt segumā iekļauts Bērna prieks. Lai mazinātu pārdzīvojumus par savainojumu, polise bērniem līdz 17 gadu vecumam nosedz našķu iegādi vai izklaides pasākuma apmeklējumu.
Par BTA
