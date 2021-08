Parametri, kam jāpievērš uzmanība, iegādājoties datoru studentam

Mūsdienīgas studijas nav iedomājamas bez tehnoloģijām, tāpat kā students bez portatīvā datora. Noteikti jāņem vērā, ka dators būs līdzās ne tikai lekcijās un pildot mācību uzdevumus, bet arī no studijām brīvajā laikā.

Kādiem apsvērumiem un parametriem pievērst uzmanību?

Cena;

Ekrāna izmērs un izšķirtspēja;

Operētājsistēma;

Procesors;

Operatīvā atmiņa;

Videokarte;

HDD un SSD disks;

Displejs;

Akumulators;

Pieslēgvietas.

Cena

To, kādu datoru pirkt – ar pamata komplektāciju vai jaudīgu darba mašīnu, noteiks arī izvēlētais studiju virziens. Tomēr, neatkarīgi no studiju programmas, jauns dators ir dārgs pirkums, kura iegādes summu ne vienmēr iespējams iekrāt ātri. Kredītlīnija internetā ir iespējamais papildus finansējums šim mērķa pirkumam. Pirms aizdevuma noformēšanas svarīgi izvērtēt savu iespējas to atmaksāt līgumā noteiktajā laikā!

Ekrāna izmērs un izšķirtspēja

Ja 13” portatīvais dators būs ērts studentiem, kas pamatā to izmantos lekcijās auditorijās, tad vizuālo un inženiertehnisko programmu studentiem ikdienas lietošanai būs piemērotāki 14” un 15” modeļi.

Ekrāna izšķirtspēja būs svarīga darbam ar grafiskām programmām. Ieteicams izvēlēties datoru ar Full HD izšķirtspēju, kas atbilst 1920×1080 pikseļiem.

Operētājsistēma

Nav pārsteigums, ka pamata izvēle būs starp Apple OS X un Windows. Apple operētājsistēma pilnvērtīgi darbosies tikai uz pašiem Apple ražotajiem datoriem, kas, neatkarīgi no modeļa, ir dārgākais datoru tirgus segments. Savukārt uz Windows darbosies jebkura programma.

Procesors

Datora procesors (CPU) nosaka kopējo datora veiktspēju. Var būt Intel un AMD procesori. Praktiski visos modernajos portatīvajos datoros ir iebūvēti Intel procesori.

i3 – procesors piemērots universāliem portatīviem datoriem;

i5 – procesors ar augstu veiktspēju; piemērots daudzveidīgam saturam, tai skaitā grafiskām programmām, video rediģēšanai utt.

Operatīvā atmiņa

Brīvpiekļuves atmiņa jeb operatīvā atmiņa (RAM) ir datoru atmiņa īslaicīgu datu glabāšanai un no tās apjoma ir atkarīga datora ātrdarbība. Minimālais apjoms – 4 GB, datoriem ar daudzveidīgu pielietojumu – 8 GB un vairāk.

Videokarte (grafikas adapteris)

Lielākajai daļai datoru lieto iebūvētas videokartes, lai gan jaudīgākās videokartes var būt kā atsevišķas plates.

Ja portatīvā datora specifikācijā ir norādīts AMD vai nVidia – tās ir atsevišķas plates, Intel – iebūvēta video karte.

HDD un SSD disks

Uz cietiem diskiem iespējams uzglabāt visdažādākos datus: operētājsistēmu, filmas, spēles, mūziku. SSD paredzēts ātrai sistēmas darbībai, savukārt HDD disks neaizstājams liela datu apjoma glabāšanai. Mazāka ietilpība par 500 GB nebūtu ieteicama.

Datorā iebūvētie SSD diski var ievērojami uzlabot un paātrināt dažādas ikdienas darbības ar datoru, piemēram, foto un video apstrādi, videospēļu ielādi un atvēršanu. Meklējot jaunu datoru, jāpievērš uzmanība, vai tajā jau ir iebūvēts SSD disks. Dažiem modeļiem ir iespēja pievienot papildus ārējo SSD disku.

Displejs

Samērā subjektīvs parametrs, kura izvēli nosaka paša lietotāja priekšstati par sev piemērotāko. Displejs var būt glancēts un matēts. Glancēts displejs nodrošina piesātinātāku un spilgtāku attēlu, tas arī vizuāli izskatās ekskluzīvāks, taču trūkums ir apkārtējo priekšmetu atspīdums ekrāna glancētajā virsmā. Matēts displejs ir dārgāks.

Akumulators

Ja svarīga mobilitāte un akumulatora nodrošinātais darbības laiks bez atkārtotas uzlādes, tad pievērsiet uzmanību šim parametram.

Pieslēgvietas

Ligzdu skaitu un specifikāciju būtu jāpārbauda veikalā vai ražotāja mājaslapā. USB ligzda paredzēta dažādam datora papildus aprīkojumam, monitora pieslēgšanai jābūt HDMI vai VGA pieslēgvietai. Ja plānojat pieslēgties internetam, izmantojot nevis WiFi, bet gan kabeli, būs nepieciešama LAN pieslēgvieta.