Ortozes – Tikai Sportistiem? Atmaskojam Populārākos Mītus

Aizmirsti stereotipus – ortozes nav domātas tikai sportistiem. Lasi un uzzini patiesību par to lietošanu un pielietojumu ārpus sporta pasaules.

Nereti ortozes lieto sportisti, bet vai zinājāt, ka šie palīglīdzekļi ir plaši pielietojami arī cilvēkiem ārpus sporta pasaules – gan ikdienā, gan pēc operācijām vai dažādu kustību traucējumu gadījumos? Mūsdienu tirgū pieejami daudzveidīgi un inovatīvi risinājumi, tostarp augsti novērtētie Pulsaar produkti, kas izceļas ar modernu dizainu, komfortu un izcilu funkcionalitāti. Tomēr, neatkarīgi no tā, sabiedrībā joprojām pastāv virkne maldīgu priekšstatu par to, kam ortozes ir domātas un kā tās darbojas.

Kas ir ortozes?

Ortozes ir īpaši veidotas medicīniskas palīgierīces, kuru mērķis ir sniegt papildu balstu, aizsardzību vai veikt korekcijas noteiktai ķermeņa daļai. Tās tiek lietotas, lai atjaunotu kustību funkcijas pēc traumām, palīdzētu hronisku veselības traucējumu gadījumā vai vienkārši atvieglotu cilvēka ikdienu. Ortozes nodrošina bojātās vai novājinātās zonas fiksāciju, tādējādi samazinot tai mehānisko slodzi un kontrolējot kustību amplitūdu. Tās var būt paredzētas dažādām ķermeņa zonām – potītēm, ceļiem, elkoņiem, mugurai vai pat kaklam. Lūk, populārākie mīti par ortozēm:

Mīts nr. 1: Ortozes ir paredzētas tikai sportistiem

Lai gan sportisti patiešām bieži izmanto ortozes, piemēram, lai izvairītos no traumām treniņu laikā vai atveseļotos pēc pārslodzes, šie palīglīdzekļi ir piemēroti plašam lietotāju lokam un dažādām situācijām, ne tikai sportā. Ortozes ir efektīvs palīglīdzeklis pēc operācijām, rehabilitācijas laikā, kā arī ikdienā, piemēram, ja ir stājas traucējumi vai nepieciešams atbalsts ilgstošas slodzes gadījumā.

Mīts nr. 2: Ortozes var lietot ilgstoši bez vajadzības

Lai gan ortozes ir vērtīgs palīglīdzeklis, to lietošanai jābūt pamatotai un saskaņotai ar ārstu vai fizioterapeitu. Ilgstoša nēsāšana bez konkrētas vajadzības var samazināt aktīvo muskuļu iesaisti, īpaši, ja netiek veikti atbilstoši vingrinājumi. Vislabākie rezultāti tiek sasniegti, kad ortoze tiek izmantota pēc profesionāļa norādījumiem kā daļa no atveseļošanās vai kustību uzlabošanas plāna.

Mīts nr. 3: Ortozes ir nekomfortablas

Mūsdienās pieejamās ortozes vairs nav lielas un neērtas kā sākotnēji. To izgatavošanā tiek izmantoti inovatīvi, viegli, elpojoši un elastīgi materiāli, kas nodrošina optimālu adaptāciju ķermeņa kontūrām un kustībām. Daudziem modeļiem ir regulējamas fiksācijas sistēmas vai anatomiski precīza forma, kas garantē stabilu un ērtu piegulšanu, vienlaikus neierobežojot kustību amplitūdu (ja vien tās nav speciāli paredzētas locītavas imobilizācijai pēc smagas traumas vai operācijas).

Mīts nr. 4: Visas ortozes ir vienādas

Ortozes atšķiras pēc veida, stingrības pakāpes, materiāla un lietošanas mērķa. Ir ortozes, kas nodrošina pilnīgu fiksāciju, piemēram, pēcoperācijas periodā, un ir ortozes ar elastīgu atbalstu, kas piemērotas ikdienas aktivitātēm vai sportam. Katrai situācijai ir piemērots savs modelis. Nepareiza izvēle var ne tikai nedot vēlamo efektu, bet pat traucēt vai kavēt atveseļošanās procesu.

Mīts nr. 5: Ortozes vājina muskuļus

Bieži vien cilvēki baidās lietot ortozes, uzskatot, ka to nēsāšana vājina muskuļus. Šis uzskats balstās uz pieņēmumu, ka, ja kāda ķermeņa daļa tiek atbalstīta no ārpuses, tā “pārstāj strādāt”. Taču realitātē ortozes stabilizē skarto ķermeņa daļu, samazina slodzi uz bojātajiem audiem un novērš atkārtotu traumu risku, paātrinot atveseļošanās procesu. Ja ortoze tiek izmantota saskaņā ar ārsta vai fizioterapeita norādījumiem, tā darbojas kā daļa no rehabilitācijas procesa, nevis kā šķērslis muskuļu attīstībai.

Kā izvēlēties piemērotāko ortozi?

Piemērotas ortozes izvēle ir atkarīga no traumas veida, smaguma un individuālajām vajadzībām. Izvēloties ortozi, vienmēr nepieciešams konsultēties ar speciālistu, piemēram, ortopēdu vai fizioterapeitu, kurš novērtēs situāciju un ieteiks atbilstošāko risinājumu.