Lai gan rietumu pasaule nopietnu interesi meditācijai pievērsusi tikai pēdējās desmitgadēs, austrumos tā tikusi praktizēta jau gadu tūkstošiem un kopš tā brīža ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa miljoniem cilvēku cīņā ar savām domām, depresiju, trauksmi, traumām un ne tikai. Atdzimšanas elpas prakse ir jaunāka, taču tik pat efektīva un spēcīga, lai objektīvi sevī ieskatītos un mainītu uzvedības modeļus. Šajā rakstā aplūkosim, kas ir meditācija un atdzimšanas elpa, un kādus uzlabojumus mentālajai un fiziskajai veselībai šīs prakses sniedz.

Kas ir meditācija?

Meditācija prātam ir tas pats, kas fitness ķermenim. Meditācija ir prāta vingrinājumi, kas ietver relaksāciju, fokusēšanos un apzinātību. Regulāra meditācijas prakse uzlabo mentālo, fizisko veselību kā arī dzīves kvalitāti kopumā. Meditāciju var apgūt jebkurš, tā nav sarežģīta. Meditācijas būtība ir veltīt visu savu uzmanību uz izvēlēto meditācijas objektu – tā var būt sava elpa, ķermenis, uguns liesma, skaņa, tēls iztēlē u.c., un tās praktizēšanai vajadzīgs klusums un telpa, kurā neviens netraucē un tās uzsākšanai pietiek ar piecām minūtēm dienā.

Kā tiek praktizēta meditācija?

Uzmanība tiek koncentrēta uz vienu objektu. Tas var būt gan objekts ārējā vidē, piemēram, putnu dziesmas dabā vai jebkas cits, ko uztveram ar savām maņām, gan iekšējs objekts, piemēram, sava elpa, sirdspuksti, tēls iztēlē.

Novērošana: uzmanības fokusēšana uz to, kas notiek pašreizējā mirklī, neļaujot uzmanībai iesprūst kādā konkrētā lietā, t.i., neuzsākot notiekošā analīzi.

Apzinātība: apzināties, būt kontaktā ar kaut ko, kas notiek, neļaut sev novērsties. Piemēram, vērot kādu savu emociju – bailes, skumjas, uztraukumu.

Meditācija var tikt praktizēta gan ar acīm ciet, gan vaļā. Daļa meditācijas prakšu paredz to, ka ķermenis ir nekustīgs vienā pozā, piemēram, sēdus ar taisnu muguru vai guļus, taču citas meditācijas prakses tiek veiktas kustībā – iešana, deja. Meditēt var arī ēdot vai darot jebkuras ikdienas aktivitātes, ja vien mūsu uzmanība ir pilnībā veltīta pašreiz notiekošajam un mēs pilnībā cenšamies apzināties notiekošo!

Kas ir atdzimšanas elpa?

Šīs metodes pamatlicējs ir Leonards Orrs. Atdzimšanas elpa palīdz atbrīvoties no uzkrātās emocionālās spriedzes; nonākt kontaktā ar neapzināto un izstumto sevī, integrējot un padarot to par savu resursu; atbrīvoties no emocionālo ievainojumu radītajām sekām; dziļi relaksēties un atslābināties. Šī elpošanas prakse ir pilnīgi droša, jo ķermenis un prāts izmanto savus dabiskos aizsargmehānismus, lai sastaptos ar tādu neapzinātās informācijas apjomu, kas nav kaitējošs un ir apstrādājams. Šajā praksē īpaša nozīme tiek veltīta, lai apzinātu un atbrīvotos no informācijas un emocijām, kas piesaistīta negatīvajai atziņai par sevi.

Sertificēta psiholoģe Natālija Dauberga