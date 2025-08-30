Mazgājiet auto gudri – bezkontakta automazgātuvē

Auto mazgāšana ir katra auto īpašnieka regulāri veicamo darbu sarakstā, taču tas ne vienmēr ir viegli izdarāms, jo var prasīt gan laiku, gan citus resursus. Lai šo procesu padarītu maksimāli vienkāršāku un ērtāku, ir izveidotas bezkontakta automazgātuves, kas apvieno ātrumu un ērtības, nodrošinot labāko rezultātu jebkurā gadalaikā.
- Bezkontakta auto mazgāšana ļauj nomazgāt transportlīdzekli bez jebkāda bojājumu riska – nekādu skrāpējumu uz auto virsmas;
- Tas ir arī mazāks ūdens patēriņš – tātad arī draudzīgāk videi;
- Ātrs, ērts risinājums jebkurā laikā – nav jāgaida rindā;
- Bezkontakta automazgātuves piemērotas rūpēm par auto tīrību visa gada garumā.
Ja vēlaties efektīvu rezultātu, meklējiet automazgātuves, kas nodrošina jaunākās tehnoloģijas un labākos tīrīšanas līdzekļus.
PUTO – lielākais pašapkalpošanās bezkontakta auto mazgātavu tīkls Latvijā
PUTO bezkontakta auto mazgātavas ir aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām, nodrošinot labākos risinājumus ikvienam – gan privātajam, gan komerctransportam.
Apzinoties dažādās klientu vajadzības, ir izstrādātas vairākas mazgāšanas programmas. Būtiski, ka par pakalpojumu iespējams norēķināties gan ar skaidru naudu, gan maksājumu karti, kā arī ar PUTO klientu karti un Mobilly lietotni – izvēlieties sev ērtāko apmaksas veidu un izbaudiet visas priekšrocības, ko sniedz bezkontakta auto mazgāšana.
Kas jāņem vērā, izvēloties pašapkalpošanās automazgātuvi?
Pirms auto mazgāšanas svarīgi to sagatavot – aiztaisīt logus, durvis un lūkas, izslēgt automātiskos logu tīrītājus, noņemt vaļīgus objektus. Automašīna jānovieto atbilstoši automazgātuves prasībām.
Neatkarīgi no izvēlētās mazgāšanas programmas, ir svarīgi automašīnu pēc tam rūpīgi noskalot. PUTO automazgātuvēs pieejams demineralizēts ūdens, kas nodrošina spīdīgu auto virsmu bez pilienu un notecējuma pēdām. Lai automašīnu pēc mazgāšanas noskalotu, izvēlieties pistoli, un sāciet skalošanu no auto jumta, neaizmirstot noskalot arī automašīnas apakšu.
PUTO – tīrība privātajiem un darba auto
PUTO automazgātuves pieejamas gan privātām, gan juridiskām personām. Līguma noslēgšana juridiskām personām ļauj atvieglot auto parka uzturēšanas darbus, kā arī saņemt PUTO klienta karti un izbaudīt citas priekšrocības.
Vēlaties uzzināt vairāk par bezkontakta automazgāšanu vai atrast tuvāko PUTO automazgātavu? Ieskatieties www.puto.lv.