Lietotu automašīnu iegāde pandēmijas laikā sadārdzinājusies vidēji par 22%

Salesman giving key to female car buyer

Ieilgušās pandēmijas un pusvadītāju dramatiskā trūkuma dēļ pasaulē samazinājušies gan elektropreču, gan arī jaunu automašīnu ražošanas apjomi. Daudzu dīleru centru krājumi ir iztukšoti un uz pasūtīto transporta līdzekļu izgatavošanu jāgaida no pusgada līdz pat 10 mēnešiem, tādēļ visā Eiropā ievērojami pieaudzis pieprasījums pēc lietotiem auto un līdz ar to kāpusi arī to cena. Daudzas valstis ziņo par sadārdzinājumu 20-30% apmērā, un līdzīgs process vērojams arī Latvijā. Bigbank Latvija klienti automašīnas iegādei kopš pandēmijas sākuma aizņēmušies par 22% vairāk naudas nekā iepriekš.

Periodā no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. martam vidēji vienas lietotas automašīnas iegādei klienti aizņēmās 4762,1 eiro. Savukārt kopš pērnā gada 1. aprīļa darījuma vidējā summa ir izaugusi līdz 6110,4 eiro, kas ir iespaidīgs lēciens 1348 eiro apmērā.

Ievērojami mainījies kredītu sadalījums dažādās cenu grupās. Pirms pandēmijas vispieprasītākie bija auto kredīti 2000-3000 apmērā, ko noformēja 18% no visiem aizņēmējiem, un 3000-4000 eiro apmērā. Tādas summas aizņēmās 16% klientu. Savukārt kopš sabiedrības dienaskārtību sāka diktēt lipīgā slimība, lielākais kredītu īpatsvars ir 5000-6000 eiro grupā. Šādu naudas apjomu aizņemas 18% auto kredītņēmēju. Būtiski palielinājies arī pieprasījums pēc vēl lielākiem aizdevumiem. Piemēram, 10 -11 tūkstošus eiro automašīnas pirkšanai aizņemas aptuveni divreiz vairāk cilvēku nekā pirms pandēmijas jeb 6% no visiem. Savukārt kredītu līdz 2000 eiro nokārtojuši vien 5%, kamēr agrāk šī bija viena no pieprasītākajām summām, ko izvēlējās 14% klientu.

Pieprasījumu pēc personīgās automašīnas pieauga jau pagājušā gada pavasarī, cilvēkiem apzinoties inficēšanās riskus sabiedriskajā transportā. Tobrīd liela daļa iedzīvotāju pārsēdās personīgajā transportā, savukārt tie, kuriem nebija savas automašīnas, steidza to iegādāties.

Automašīnu sadārdzināšanās radīto finansiālo triecienu var samazināt, rūpīgi izvēloties aizdevēju, nevis nekritiski paļaujoties uz savas bankas, kurā tiek saņemta darba alga, piedāvājumu. Bieži vien citi aizdevēji piedāvā gan zemāku procentu likmi, gan izdevīgākus kredīta atmaksas nosacījumus. Piemēram, Bigbank Latvija patēriņa kredīta vidējā gada procentu likme augustā bija 13,3% un septembrī 15,2%, kamēr Latvijas Bankas apkopotais vidējais gada procentu likmes rādītājs Latvijā šajos mēnešos bija attiecīgi 15,66% un 15,55%. Tas nozīmē, ka Bigbank Latvija vidējā gada procentu likme mēdz būt pat par 2% zemāka. Izvēloties aizdevēju, svarīgi salīdzināt tieši šo rādītāju, jo tas objektīvāk parāda visas ar aizdevumu saistītās izmaksas.