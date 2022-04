Ko izvēlēties – garāžu vai angāru?

Dažādas garāžas, it īpaši no metāla veidotas, nenoliedzami ir viens no visplašāk lietotajiem palīgēku tipiem, ko varam iedomāties. Ierīkot garāžu savā īpašumā var dažādos veidos. Garāžas izmanto ne tikai auto un moto novietošanai, uzķīlēšanai un glabāšanai, bet tās ir arī parocīgas kā mantu glabātuves un pieliekamie. Būvējot privātmāju, garāžas celtniecību var jau iekļaut projektā, taču, ja pēc šāda veida būves vajadzība rodas pēcāk vai arī vēlaties, lai garāža atrodas tālāk no mājas, iespējams uzstādīt moduļu garāžu. Metāla garāžas ir praktisks risinājums ik vienam saimniekam – tās ir viegli uzstādāmas, nav jābūvē, ir izturīgas un ietilpīgas. Klientu ērtībām ir iespējams izvēlēties gan siltinātas, gan nesiltinātas garāžas. Cenas atkarīgas no garāžas lieluma, izgatavošanas materiāla un citiem aspektiem, kas vairāk vai mazāk spēlē lomu cenas noteikšanā.

Multifunkcionālas palīgēkas

Multifunkcionālas būves mūsdienās ir ļoti pieprasītas un viena no tādām ir arī angāri. Angāri ir lielas, ietilpīgas ēkas, kas arī veidotas kā modulāras celtnes, no dažādiem materiāliem, dažādos izmēros un uzstādāmi tieši tā, kā klientam nepieciešams. Angārus ir iespējams veidot pēc klienta vēlmēm – sākot ar izmēru un beidzot ar specifikāciju, izmantotajiem materiāliem un daudz ko citu. Lai saprastu to cik izmaksās angāra uzstādīšana, nepieciešams saprast kādā komplektācijā tas ir nepieciešams, cik liels, no kāda materiāla, vai ir kādas specifiskas vajadzības attiecībā uz šo būvi. Kantaini, lokveida, ar vai bez apkures – Domus Angāri komandai pa spēkam būs jebkāda veida angāra izgatavošana un uzstādīšana.

Moderni bruģēšanas pakalpojumi

Pie Domus Angāri komandas ir iespējams pasūtīt arī dažādu apkārtnes labiekārtošanas darbu veikšanu – bruģēšanu, betonēšanu un pat jumtu izbūvi. Sākotnēji šķiet, ka betonēšanas darbi nav nekas sarežģīts, bet tomēr vislabāk to uzticēt profesionālim. Ir darbi, kuros pieredze un zināšanas ir obligāti nepieciešamas un labiekārtošanas darbi nav izņēmums. Līdzīgi ir ar bruģēšanu, turklāt, daudzi nemaz nezin, ka pastāv atšķirīgi bruģa un bruģa ieklāšanas veidi. Ik viens, kuram jābruģē piebraucamais ceļš, novērtēs kvalitatīvi paveiktu darbu, kas paildzina bruģa ilgmūžību. Domus Angāri piedāvā dažāda veida labiekārtošanas darbus, ieskaitot jumta uzstādīšanu. Visdažādāko materiālu jumtu uzstādīšana tiks veikta ātri, ērti un bez liekām problēmām.