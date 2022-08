Kas ir TCO un kāpēc katram uzņēmējam to vajadzētu apsvērt?

Foto: Unsplash.com/Jason Goodman



Katram uzņēmumam savas darbības nodrošināšanai rodas dažāda veida izmaksas – gan pastāvīgās, gan arī mainīgās. TCO jeb kopējo izmaksu optimizācija paredzēta, lai palīdzētu uzņēmumiem noteikt produkta vai pakalpojuma tiešās un netiešās izmaksas. Protams, ka katrs uzņēmējs var meklēt un attīstīt savus izmaksu optimizācijas variantus atbilstoši uzņēmuma specifikai. Pastāv arī jau pielāgoti izmaksu optimizācijas varianti – gan pilnībā klienta vajadzībām pielāgots risinājums vai arī adaptēts risinājums, ņemot vērā klienta vajadzības.

Tomēr, ja uzņēmums ir samērā liels un pašiem nav izspēju kvalitatīvi un efektīvi risināt izmaksu optimizāciju, ir vērts padomāt par ārpakalpojuma piesaisti. Uzņēmums “Stora Enso Packaging” specializējas tieši iepakojuma kopējo izmaksu analīžu veikšanā, radot jaunus risinājumus uzņēmuma iepakojumu izmaksu optimizēšanai.

TCO jeb iepakojuma kopējo izmaksu optimizācija uzņēmumā

Svarīgi ir skaidri apzināties uzņēmuma vajadzības, iespējas un vēlamo ieguvumu. Šī skaidrība ļaus daudz vieglāk piemeklēt situācijai atbilstošāko tehnisko risinājumu. Lai rastu iespēju optimizēt iepakojumu kopējās izmaksas, un tas ir iespējams praktiski katrā uzņēmumā, ir nepieciešams eksperta redzējums un konkrēts darbības plāns.

“Stora Enso” aktīvi darbojas visā iepakojuma piegādes ķēdē, sākot ar kartona ražošanu un dizaina izstrādi un beidzot ar iepakošanas procesa automatizāciju. Daudziem uzņēmumiem visos šajos posmos ir iespējams radīt iepriekš neierēķinātu papildu vērtību iepakojuma efektivitātes uzlabošanā, taču jābūt lietpratējam, lai zinātu, kur to meklēt un ko darīt.

Izmaksu optimizācija un ieguvumi uzņēmumam

Izmaksu optimizācija ir uz uzņēmējdarbības attīstību vērsta, nepārtraukta disciplīna, lai samazinātu izmaksas, palielinātu apgrozījumu, vienlaikus palielinot biznesa vērtību un peļņu. Optimizācija var ietvert: materiālu analīzi, platformu, lietojumprogrammu, procesu un pakalpojumu standartizāciju, loģistikas ķēdes un ražošanas vienkāršošanu un racionalizēšanu.

Ikviens uzņēmējs, veicot preču izmaksu analīzi no pasūtīšanas brīža līdz to nonākšanai veikalu plauktos, var rast jaunus risinājumus. Ja runājam par preču iepakojumu kopējo izmaksu optimizāciju, ko piedāvā “Stora Enso Packaging”, tad piedāvātajā kopējo iepakošanas izmaksu analīzē tiek ņemti vērā vairāki faktori, kurus eksperti izanalizē un novērtē. Iepakojuma izmaksu samazināšana uzņēmumā var būt atkarīga no šādiem faktoriem:

iepakojuma materiāli un dizaina risinājumi – kādi tie ir, vai tos iespējams samazināt, nezaudējot kvalitāti;

– kādi tie ir, vai tos iespējams samazināt, nezaudējot kvalitāti; drukas tehnoloģija jeb ražošanas optimizācija – iekārtu un drukas krāsu optimizēšana;

– iekārtu un drukas krāsu optimizēšana; pasūtīšanas un iepakošanas procesi – kā klienti veic pasūtījumus, kā notiek iepakošana un kā tos optimizēt;

– kā klienti veic pasūtījumus, kā notiek iepakošana un kā tos optimizēt; noliktavas sistēmas – pārvietojot, kraujot un uzglabājot preces – noliktavas kopējais darbs, kravas mašīnu efektivitāte;

– pārvietojot, kraujot un uzglabājot preces – noliktavas kopējais darbs, kravas mašīnu efektivitāte; loģistika, transports un piegāde – kā tiek plānoti piegādes maršruti, kāds transports tiek izmantots utt.

“Stora Enso” iesaistās dažādos iepakojuma optimizācijas posmos, sākot no iepakojuma ražošanas līdz iepakošanas līnijas automatizācijai. TCO jeb iepakojuma kopējo izmaksu optimizācija ļaus uzņēmumam:

samazināt kopējās iepakošanas izmaksas;

samazināt bojātās produkcijas apjomus;

optimizēt pašu iepakošanas procesu;

pilnveidojot un uzlabojot procesu, samazināt iepakojuma izgatavošanas procesa ietekmi uz vidi;

uzlabot servisa līmeni.

Analizējot TCO, uzņēmumi var viegli pārbaudīt visas saistītās izmaksas, lai palīdzētu pieņemt svarīgus lēmumus uzņēmuma procesu vadībā un optimizēšanā.

“Stora Enso Packaging” ir uzņēmums, kas var palīdzēt – uzņēmums Baltijas valstīs darbojas jau kopš 1996. gada, šajā laikā gūstot neatsveramu pieredzi un zināšanas darbā ar klientiem no dažādām nozarēm. Tas palīdzēs optimizēt jūsu iepakojuma kopējās izmaksas jeb TCO un piedāvā arī citus pakalpojumus. Sazinieties ar “Stora Enso Packaging”, lai vienotos par labāko iespējamo risinājumu jūsu uzņēmuma vajadzībām.