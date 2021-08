Kas ir kvalitatīvs SEO pakalpojums?

Google meklētājs joprojām ir viens no populārākajiem instrumentiem, ar kā palīdzību cilvēki meklē atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Jā, daudz ko var uzzināt arī sociālos tīklos, Youtube video platformā un citur, tomēr Google meklētāja specifika nodrošina dažāda veida informācijas atrašanu daudz ātrāk un ērtāk.

Kas ir SEO pakalpojums?

Kad mēs meklējam informāciju Google meklētājā, mēs rezultātos redzam dažāda veida satura formas:

Reklāmas saites uz mājaslapām ar atbilstošu informāciju

Dabiskas saites uz mājaslapām ar nepieciešamo informāciju

Attēlus

Video

Google kartes rezultātus

Interaktīvos vidžetus (kalkulatori, info bloki, sporta spēļu rezultāti, kalendāri, cenas u.c.)

Pirmā iespēja uzskaitījumā, reklāmas saites, ir maksas iespēja. Šeit var nonākt ikviens, kas ir gatavs maksāt Google par katru klikšķi noteiktu maksu (jo vairāk esi gatavs maksāt, jo augstākā vietā atradīsies, izsoles princips).

Visas pārējās iespējas vismaz pagaidām ir bezmaksas. Nav jāmaksā Google ne par klikšķi, ne par atrašanos vadošās pozīcijās, ir “tikai” te jānokļūst. Un lai nokļūtu šajās vietās pēc iespējas augstāk, ir jāveic optimizācijas darbs, tas tad arī ir SEO optimizācija, ko mārketinga industrijā sauc par SEO optimizāciju jeb SEO pakalpojumu .

Kā jau minēts, rezultāti ir dažādi – kādā industrijā vairāk jāoptimizē dabiskas saites uz mājaslapu, kādā attēlus un video, vēl kādā Google kartes rezultātus, bet bieži vien ir jāoptimizē viss minētais, lai būtu optimāla redzamība Google meklētāja dabiskos rezultātos un klienti spētu uzņēmumu viegli atrast.

Kas iekļauts SEO pakalpojumā?

Dažādas SEO aģentūras, SEO speciālisti piedāvā atšķirīgus pakalpojumus – kāds fokusējas uz mājaslapas sakārtošanu un satura izveidi, kāds cits vairāk uz saišu uz mājaslapu izveidi, jo tas ir viens no svarīgākajiem faktoriem, ko Google ņem vērā. Jo vairāk un kvalitatīvākas saites uz jūsu mājaslapu, jo augstāk dabiskos rezultātos Google jūs eksponēs.

Protams, ja mājaslapa tehniski ir kļūdaina, nav ievērota satura struktūra, netiek radīts jauns saturs bloga vai jaunumu sadaļā, tad ar ārējām saitēm vien var nepietikt. Kopumā ir vairāk nekā 200 vairāk vai mazāk svarīgu faktoru, kas ietekmē mājaslapas pozīciju Google meklētājā. Laba SEO pakalpojumu sniedzēja meistarība arī slēpjas tajā, vai fokuss tiek novirzīts uz būtiskāko problēmu novēršanu un lielāko iespēju izmantošanu.

SEO speciālists var stūrgalvīgi strādāt konkrētā virzienā, bet izrādās, ka tas nedod tik lielu atdevi nekā gadījumā, ja fokuss tiktu likts citā virzienā. Bieži vien nekvalitatīvs SEO pakalpojums ir padziļinātas analīzes un individuālas pieejas trūkuma rezultāts. Katra industrija ir unikāla, ar saviem konkurentiem, galu galā ar rezultātu attēlojumu Google meklētājā, tāpēc viena stratēģija neder visiem.

Cik maksā SEO pakalpojums?

Latvijās SEO pakalpojuma cenas ir dažādas – kāds piedāvā pakalpojumu zem 100 EUR mēnesī, bet var sastapt cenas arī vairākos tūkstošos eiro. Protams, ne vienmēr cenas ir adekvātas. Lētākais nenozīmē izdevīgākais, dārgākais nebūt nav labākais. Svarīgi ir gūt atsauksmes no citiem SEO speciālista klientiem, kas jau ir izmantojuši pakalpojumu. Tāpat būtu lieliski saprast, kas tiek iekļauts SEO pakalpojumā.

Ja tiek piedāvāts ikmēneša SEO pakalpojums , tad tajā noteikti jābūt iekļautām kā minimums šādām pozīcijām:

Mājaslapas tehniskais audits

SEO tegu sakārtošana

Rekomendācijas satura, iekšējo lapu, navigācijas struktūrai

Padziļinātas konsultācijas dažādu trūkumu un problēmu novēršanā

atslēgvārdu/satura stratēģija

Iekšējo saišu plāns

Satura izveide (bieži klienti vēlas to darīt paši pēc rekomendācijām)

Ārējo saišu izveide dažādos portālos (ar visu saturu)

Atslēgvārdu pozīciju, konkurentu, saišu, mājaslapas tehniskā stāvokļa ikdienas monitorings

Detalizētas ikmēneša atskaites

Adekvāta ikmēneša cena šādam pakalpojumam Latvijā ir sākot no 300 EUR/mēnesī. Atkarībā no mērķiem, industrijas, konkurences tajā, cenas var būt arī augstākas, līdz pat 1000 EUR/mēnesī. Globālā tirgū viss atkarīgs no konkurences un bieži vien tā ir daudz augstāka, tāpēc minimālās cenas slieksnis noteikti būs augstāks nekā 300 EUR.