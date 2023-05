Kas ir jāzin par populārākajiem budžeta klases disku zīmoliem?

Riepu diskiem cenu nosaka ne tikai zīmols, bet arī izgatavošanas procesā izmantotie materiāli un tehnoloģijas. Viena no būtiskākajām budžeta klases disku priekšrocībām ir lietotājam draudzīgais līdzsvars starp samērā zemu cenu un atbilstību noteiktiem kvalitātes standartiem, taču budžeta klases lietie diski, salīdzinot ar Premium zīmoliem, ir izgatavoti no lētākiem vieglmetāla sakausējumiem tehnoloģiski vienkāršākā ražošanas procesā. Materiālu un tehnoloģiju atšķirības ietekmē disku svaru, izturību un arī ilglaicību, bet neiespaido lieto disku dizainisko daudzveidību. LegeArtis, Nano, Kronprinz un KFZ ir tikai daži no populārākajiem budžeta klases disku zīmoliem.

Lege Artis

LegeArtis vieglmetāla kaltie un lietie diski tiek izgatavoti no augstas kvalitātes materiāliem divās YST Group uzņēmuma rūpnīcās Ķīnā. LegeArtis piedāvā disku izmērus no 13 līdz 19 collām, vairāk nekā 1500 klasiska vai mūsdienīga dizaina modeļus plašā toņu gammā.

Turklāt, LegeArtis orģinālie diski tiek ražoti ņemot vērā visus automašīnu ražotāju noteiktos parametrus un specifikācijas.

Kronprinz

Kronprinz ir Vācijas vieglmetāla aftermarket disku zīmols, kas ir pazīstams ar augstu kvalitāti un dizainu. Zīmola riepu lietie diski ir izgatavoti no alumīnija plašā izmēru un stilu klāstā, lai maksimāli atbilstu dažādiem automašīnu zīmoliem un to modeļiem.

Lai arī Kronprinz zīmola disku cena ir nedaudz dārgāka nekā vidēji citiem budžeta klases disku zīmoliem, šie aftermarketdiski izceļas ar augstu apstrādes un konstrukcijas kvalitāti, izturību un vieglumu. Tādējādi Kronprinz vieglmetāla lietie diski būs ne tikai vizuāli kvalitatīvs automašīnas papildinājums, bet arī uzlabos transportlīdzekļa veiktspējas rādītājus.

Nano

Nano budžeta klases riepu diski tiek izgatavoti no alumīnija un magnija sakausējuma. Šī zīmola izturīgie un svara ziņā vieglie riepu diski pieejami izmēros no 14 līdz 19 collām.

Šo un citu budžeta klases zīmolu riepu diskus plašā klāstā ir iespējams apskatīt MMK Riepu Serviss tirdzniecības vietās. Turklāt, pieredzējušie MMK Riepu Serviss speciālisti palīdzēs atlasīt konkrētajam automašīnas modelim vispiemērotākos risinājumus disku nomaiņai neatkarīgi no tā vai tiek meklēti jauni orģinālie, vai aftermarket diski.