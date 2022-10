Kādus vitamīnus lietot rudens sezonā?

Sākoties rudens sezonai, laiks kļūst vēsāks, temperatūrai pazeminoties, arī vielmaiņa palēninās. Vielmaiņas palēnināšanās izraisa organisma pretestības samazināšanos. Tas norāda, ka mums ir jāuzlabo imūnsistēma. Lai stiprinātu imūnsistēmu, ir jāapmierina ķermeņa vitamīnu un minerālvielu vajadzības. Īpaši rudens mēnešos ir jāpasargā sevi no tādām slimībām kā gripa vai saaukstēšanās. Tāpēc ir jāsaņem imunitātei nepieciešamās vielas. Kādi vitamīni un minerālvielas ir nepieciešamas, lai atbalstītu mūsu imūnsistēmu sezonālo izmaiņu laikā?

C vitamīns

Šis ir viens no galvenajiem vitamīniem, kas nepieciešams imūnsistēmas atbalstam. Ja nevaram apmierināt ķermeņa vajadzības pēc C vitamīna, mūsu organisms var būt padevīgs dažādām slimībām. Lai gan tas dabiski ir atrodams tādos pārtikas produktos kā citrusaugļi, ogas, kivi, ananāsi, to var lietot papildus, lai nodrošinātu, ka ķermenis to saņem pietiekami daudz. C vitamīns ir spēcīgs antioksidants, kas aizsargā pret brīvajiem radikāļiem, ķīmiskām vielām un piesārņotājiem. C vitamīns palīdzēs aizsargāt jūs pret vīrusiem, kas izteikti saasinās rudenī un ziemā.

D vitamīns

Šis ir būtisks papildinājums rudenī, jo galvenokārt tiek iegūts, atrodoties saulē. Tā kā rudenī dienas gaišais laiks kļūst saīsināts, ir svarīgi lietot D3 vitamīna piedevas. Šī uzturviela ir būtiska kaulu stiprumam, palīdz organismam labāk absorbēt kalciju un palielina labsajūtas hormonu līmeni smadzenēs.

Kauliem tik ļoti svarīgo D vitamīnu var iegūt no tādiem pārtikas produktiem kā piens, saldie kartupeļi, tuncis.

B vitamīns

Tiem ir būtiska loma mūsu ķermeņa aizsardzības mehānisma atbalstīšanā. Ir dažādi B vitamīnu veidi, kuriem ir dažādas priekšrocības. B-12 palīdz regulēt centrālo nervu sistēmu, B-6 palīdz ķermenim pārvērst pārtiku enerģijā. B-1 un B-2 arī pārvērš to, ko ēdat, enerģijā, kā arī sniedz atbalstu nervu sistēmai. B vitamīnus var iegūt no tādiem pārtikas avotiem kā piena produkti, gaļa, spināti, olas.

Pasargājiet sevi no vīrusiem un uzlabojiet savu labsajūtu, lietojot organismam svarīgus uztura bagātinātājus. Rūpējies par savu veselību laikus, ievērojot aktīvu dzīvesveidu un uzņemot organismam visu nepieciešamo. Vitamīni un citi uztura bagātinātāji – Veselibaspiramida.lv.